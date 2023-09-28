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Научно-экспертный совет будет работать при ЦИК Беларуси. Кто войдет в его состав?
Беларусь готовится к единому дню голосования. Впервые мы будем выбирать сразу весь депутатский корпус.
Еще что касается нововведений. При Центризбиркоме образован научно-экспертный совет. В его состав войдут ученые в области права, политологи, социологи, юристы, а также практики в области подготовки и проведения выборов и референдумов, представители общественных объединений. Мнение совета будут учитывать при принятии решений Центральной избирательной комиссии, разработке предложений по совершенствованию законодательства.
В соответствии с новым законодательством Центризбирком не формирует избирательные участки за рубежом. Исполнить свой гражданский долг можно, приехав в Беларусь в период досрочного голосования или в единый день голосования - 25 февраля. Еще одна особенность предстоящей кампании: после единого дня голосования в течение 60 дней предстоит избрать членов Совета Республики, а также делегатов Всебелорусского народного собрания, которое должно состояться не позднее 25 апреля.
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