Научно-экспертный совет будет работать при ЦИК Беларуси. Кто войдет в его состав?

Беларусь готовится к единому дню голосования. Впервые мы будем выбирать сразу весь депутатский корпус.

Еще что касается нововведений. При Центризбиркоме образован научно-экспертный совет. В его состав войдут ученые в области права, политологи, социологи, юристы, а также практики в области подготовки и проведения выборов и референдумов, представители общественных объединений. Мнение совета будут учитывать при принятии решений Центральной избирательной комиссии, разработке предложений по совершенствованию законодательства.