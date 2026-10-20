"Не деньги должны решать, а народ": как ВНС противопоставило белорусскую модель западной олигархии

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Первое Всебелорусское народное собрание стало органом, который продемонстрировал альтернативный вариант западной модели "демократии", в которой решающую роль играют олигархи и деньги. Об этом заявил политический аналитик Петр Петровский в "Актуальном интервью".

Как отметил он, главе государства было важно заручиться поддержкой белорусского общества: "Президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко было важно заручиться поддержкой белорусского общества. После своего прихода к власти в 1994 году Президент всегда решал наиболее острые вопросы белорусского общества, белорусской экономики, политики государства именно через апеллирование к народу: через референдум 1995-го, референдум 1996-го".

quote И Всебелорусское народное собрание фактически стало органом, который продемонстрировал, что есть альтернатива западной "демократии", где олигархи и деньги решают все. Петр Петровский

Он подчеркнул, что на первом плане должен быть народ как единственный источник власти. "Мы показали, что не деньги должны решать, а народ как единственный источник власти. Это была ситуация, когда эти две концепции очень жестко боролись. Законодательный орган власти в лице Верховного Совета хотел закрепить, навязать белорусскому обществу западную модель развития, буржуазную, классическую "демократию", которая по большому счету означала олигархию", - сказал аналитик.

По его оценке, Президент апеллировал к интересам большинства. "Он говорил, что есть наша белорусская форма народовластия, народовластие для простых тружеников, для рабочих, для крестьян, для интеллигенции, для предпринимателей в том числе. Конечно, его модель оказалась ближе для народа", - подчеркнул Петр Петровский.

"Потому что, вы знаете, бывают попытки создать так называемых профессиональных политиков, которые бы были на услужении богатых людей, которые бы оперировали бюджетами, либо олигархов, либо их иностранных покровителей. Это в телевизоре выглядит красиво, но это отчуждено от общества и от интересов народа. И мы видим во многих постсоветских странах, к чему это приводит", - заключил аналитик.

Таким образом, по мнению Петра Петровского, первое Всебелорусское народное собрание утвердило белорусскую модель народовластия, ориентированную на интересы большинства, и показало ее преимущество перед западной олигархической моделью.