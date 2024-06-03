"Не делайте нас врагами монгольского народа" - Александр Лукашенко ответил на критику в связи с СВО и поддержкой России

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем заявлении по итогам переговоров с Президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом ответил на критику, которая присутствует в Монголии, в связи с проведением Россией СВО и поддержкой, оказываемой со стороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Я прочитал весь обзор (СМИ. - Прим. БЕЛТА). Особенно обратил внимание на журналистов Монголии. И вижу, что они просто ангажированы одной стороной. Они не видят то, что происходит. Не все - отдельные журналисты. И это вбрасывается в общество. Не делайте нас врагами монгольского народа. Мы - ваши самые близкие друзья и братья. И мы с Президентом (Монголии. - Прим. БЕЛТА) в экономике докажем, что мы многое можем здесь сделать. Не меньше, чем империи, с которыми вы граничите, и развитые государства. Я этого очень хочу, и мы это сделаем", - заявил Александр Лукашенко.

Он констатировал, что часть населения в Монголии негативно восприняла помощь, оказанную Беларусью своему союзнику - России - в связи с проведением специальной военной операции в Украине. Поэтому он пояснил суть происходящих процессов для монгольской аудитории и провел некоторые параллели.

Будучи историком по образованию, Президент напомнил о лидере Монгольской империи Чингисхане, который боролся за страну и защищал своих людей. "Они погибали на поле боя тысячами. Но если кто-то смел обидеть его воина, он мечом и огнем сметал поселения и этих людей, - заметил он. - Что же произошло между Украиной и Россией? А то же самое".

Глава государства рассказал о том, как распался Советский Союз, к чему в том числе приложил руку Запад во главе с США. "Советский Союз, с которым вы (Монголия. - Прим. БЕЛТА) сотрудничали. И ничего плохого никто о нем не говорит. Те, кто помнит это сотрудничество. Всякие были времена, но в целом это было хорошее сотрудничество", - заметил белорусский лидер.

После развала СССР была договоренность, что никакого силового блока Запад не будет продвигать к белорусским и российским границам. Но произошло ровно наоборот - в Украине начали создавать плацдарм для нападения на Беларусь и Россию, начали вводить санкции.

"И первыми, кто против нас ввел санкции, была Украина. Наша родная дружеская Украина. Мои корни там зарыты. За что? Запад приказал - ввели санкции против нас, - заметил глава государства. - Мы их не атаковали, мы на них не нападали, мы им не приказывали, как жить".

Продолжая историческую параллель с тем, как Чингисхан защищал свой народ, глава государства напомнил, как в Украине, уже в современном мире, начали сжигать людей в домах. "Посмотрите: Одесса, как там сжигали русских людей. Общество российское начало давить на Президента Путина и на власть: "Вы их должны защитить! Параллель. Путин защитил своих людей там", - сказал Александр Лукашенко.

Более того, в Минске в 2015 прошли переговоры в Нормандском формате, и были заключены хорошие договоренности. Однако они не были исполнены украинской стороной, а Запад заявил, что это был просто такой ход, чтобы дать время вооружиться против России.

"Так как же Россия должна была себя повести? Почему монголы сегодня, имея параллель с Чингисханом, перед которым вы преклоняетесь (и я Президента поддержал - это великая страница вашей великой истории, вы ею гордитесь), осуждают Россию? А тем более Беларусь, которая выступила гарантом мирных переговоров?" - заметил Президент.

Александр Лукашенко также напомнил, как после начала СВО и нескольких раундов мирных переговоров, в том числе в Беларуси, были парафированы мирные соглашения. Однако по настоянию Запада они были отвергнуты, и Запад же сегодня не дает прекратить противостояние.

"Россияне не хотят этой войны. Я это хорошо знаю. Почему не сесть за стол переговоров? Почему не договориться? Американцы хотят утопить Россию в этом противодействии и войне с Украиной: "Воюй с Украиной, а мы в это время в одиночку разберемся с Китаем здесь. Вот в чем суть их политики. Поэтому я хотел бы, чтобы в Монголии это понимали. Чтобы вы слушали не только то, что американцы и западники рассказывают, а как на самом деле происходит", - заявил белорусский лидер.

Более того, он подчеркнул, что Россия для Беларуси - это братская союзная страна, с которой имеется совместная военная группировка. "Это наши самые близкие братья. Мы думаем и разговариваем на одном языке. Поэтому согласно всем юридически подписанным договорам я действовал. Что, западники, американцы этого не знали? Знали. Но я не хочу, чтобы гибли люди. И мы делаем и будем делать все для того, чтобы там был мир. Если американцы пойдут на то, чтобы там был мир, он завтра будет. Но им это не надо. Поэтому разберитесь, кто здесь виноват, а кто прав", - резюмировал Александр Лукашенко.