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Нефть - тема сегодняшнего выпуска проекта "Понятная политика" на "Беларусь 1"

Нефть сегодня - ключевой мировой ресурс. Но почему именно она? Кто решил измерять продажу углеводорода в баррелях? Насколько долог нефтяной век? И вся подноготная рынка того, как кровь земли влияет на кошелек каждого из нас. О сложных вопросах просто и понятно - сегодня в "Понятной политике" после "Панорамы".

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