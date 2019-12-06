Нерешенные вопросы интеграции в Сочи обсуждают премьеры Беларуси и России

Их встреча проходит в преддверии переговоров лидеров, которые, как ожидается, состоятся завтра. За 20 лет Союзное государство превратилось в очень мощное объединение и стало примером для других на постсоветском пространстве. Но в двусторонней повестке есть ряд не самых простых вопросов, которые белорусская сторона не намерена замалчивать. И главное - выстраивать диалог и партнерство готовы, но на равноправной основе. В Сочи уже работает наш обозреватель Наталья Бреус. У нее узнаем подробности переговорного марафона и чего ждать от предстоящей встречи?



Последние полгода стали по-настоящему горячим временем для правительств Беларуси и России. Летом президенты определились, что к декабрю, к юбилейной дате, должна быть подготовлена программа действий по углублению интеграции - считай, план выполнения Союзного договора. Почему такой дедлайн - понятно. Именно 8 декабря - ровно 20 лет, как был подписан Договор о создании Союзного государства.



За это время сделано немало - результат интеграционных усилий есть. Равные права граждан - от учебы до медпомощи, единое миграционное пространство. Хотя тут в последнее время не без нюансов для тех, кто приехал из третьих стран. Плюс созданы неплохие условия для бизнеса. Что еще? Это координация действий в сфере внешней политики и военное сотрудничество - за нами безопасность на западных рубежах союза.



Для продвижения по интеграционному треку была создана межправительственная рабочая группа "Крутой - Орешкин". По названию понятно, что курируют работу министры экономик. Кстати, Крутой продолжил эту работу и в новой должности первого вице-премьера. В начале сентября на уровне глав правительств были согласованы проект программы действий и перечень дорожных карт. Их 31. Этот тот самый инструмент, который и позволит интеграцию углубить. Согласованы две трети.







Последний раз, две недели назад, сближая позиции, премьеры общались больше 6 часов по этому поводу. Вылетая в Сочи, Сергей Румас посчитал, что осталось 16 несогласованных вопросов. Минск вполне логично увязывает дальнейшую интеграцию с решением острых экономических вопросов. Таких в белорусско-российском сотрудничестве хватает. Это формирование цены на нефть и газ, да стоимость углеводородов решает. Это последствия налогового маневра - такой неожиданный финт стал серьезным вызовом для белорусской нефтянки. Это барьеры для наших товаров, неравные условия поддержки производителей. Но если тут не можем договориться - как же дальше идти бок о бок по дороге интеграции? Судя по тому, какими приветствиями обменялись премьеры (о погоде, кстати, тоже вспомнили), было заметно, что и в Минске, и в Москве в эти дни особенно внимательно слушали друг друга.



Задача-максимум, которую оставили себе главы правительств, - оставить для рассмотрения президентами 3-4 вопроса. Этот год стал очень интенсивным для интеграции Беларуси и России. В эти дни в Сочи будут искать развязки по самым чувствительным вопросам. Эксперты называют вполне понятным, что Беларусь отстаивает свою позицию и интересы так принципиально.







Работа по программе действий и дорожным картам на финише. Оттого все больше домыслов вокруг них. Накануне Александр Лукашенко четко дал понять: в ущерб национальным интересам никто никакой документ подписывать не собирается. А уж тем более - сдавать суверенитет: им Беларусь не торгует! А ведь пытаются на этой теме разжечь пока информационный, но пожар. Речь исключительно об экономической повестке. Судя по риторике Главы государства, настрой все-таки на конструктивные переговоры, но и это краеугольный камень - выстраивать союз готовы исключительно на равноправной основе.



"Тон задал наш Президент". Примерно в таком духе высказывались белорусские министры о предстоящих переговорах, с которыми удалось пообщаться по пути в Сочи на тему: а как настроены? Они, как и журналисты, прилетели немного заранее. Вся последняя неделя прошла в ожидании встречи президентов. И надо сказать, что информационный накал с подачи разных СМИ и "Телеграмм"-канала заметно усилился в этот период. Но это фон. И для того и встречаются лидеры. чтобы расставить все точки над "і". Так что, ждем.



