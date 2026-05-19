Никакие штормы не нарушат партнерство: Беларусь и Китай запускают ежегодные форумы регионов

Беларусь и Китай становятся ближе на уровне регионов. 19 мая в Минске прошел ряд встреч и переговоров, которые подтвердили взаимный интерес по развитию отношений от экономики до гуманитарных связей. В Беларусь прибыла делегация из провинции Ганьсу. Сперва китайские партнеры обсудили развитие отношений в правительстве, а после за конкретными примерами сотрудничества отправились в индустриальный парк "Великий камень".

Зампредседателя провинции Ганьсу с интересом изучил работу "Великого камня". Прежде Ван Бинь в Беларуси не был, хотя наверняка наслышан об индустриальном парке, ведь это образцовый пример белорусско-китайских отношений.

19 мая здесь развернулась контактно-кооперационная биржа. Площадка не новая, она давно зарекомендовала себя в деловых кругах. Белорусские предприятия показали свои возможности китайским коллегам. Формат "B2B" (т. е. бизнес для бизнеса) позволил напрямую обсудить и взаимные поставки, и развитие кооперации.

Чжан Чжэннань, начальник отдела внешнеэкономической деятельности логистической компании (Китай):

"Наша корпорация уже давно сотрудничает с Беларусью. Это плодотворное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь" как в экспортном, так и в импортном направлении. В следующем месяце планируем подписать с Гродненской областью рамочное соглашение, которое охватит широкий круг отраслей. Считаю, что много перспектив в культурной и туристической областях, здесь нам еще есть где поработать".

К слову, мероприятие в "Великом камне" - не единственный повод визита. Именно провинция Ганьсу в 2026 году станет хозяйкой первого форума регионального сотрудничества двух стран. Так, партнеры намерены подтянуть дипломатию китайских провинций с белорусскими областями. В планах проводить в год как минимум одно такое мероприятие, об этом заявили в правительстве.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Президент нашей страны Александр Лукашенко всегда подчеркивает важность, необходимость и своевременность того, чтобы наши экономические отношения поднялись на уровень политических и человеческих отношений. 12 мая этого года Президентом нашей страны утверждена новая директива о развитии отношений Беларуси и Китая. Это документ внутренний, он является настольной книгой для наших руководителей по достижению намеченных целей сотрудничества с Китайской Народной Республикой в инвестиционном и торгово-экономическом направлениях".

Межрегиональные связи лидеры двух стран держат на личном контроле и неоднократно подчеркивали важность такого взаимодействия, тем более конкретных точек и сфер для активизации контактов предостаточно.

Более 30 лет Минск и Пекин выстраивают доверительный диалог и в экономике, и в политике. Беларусь готова и дальше плотно работать с Китаем. Лидеры договорились интенсифицировать двусторонние отношения. Все внимание сейчас на технологической модернизации в промышленности.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"На встрече с Председателем Си Цзиньпином мы договорились, что сделаем все для того, чтобы никакие штормы и вьюги не могли нарушить наше единство, чтобы мы и дальше, как все эти 30 лет, развивали наши отношения и углубляли их. Мы готовы сделать все для Китайской Народной Республики, что в ее интересах на территории Беларуси, которая находится в центре Европы. Мы сделаем все для укрепления нашей дружбы".

Межрегиональный форум Ганьсу-Гродненская область состоится в 2026 году

К слову, в Ганьсу отправится делегация Гродненской области. Площадка, по сути, должна стать инкубатором новых промышленных проектов и инвестсоглашений. Партнеры уже давно наладили связи: нефтехимия, сельское хозяйство и логистика, однако теперь планку поднимают выше. Гродненский бизнес готовит портфель предложений.

Андрей Болтрик, зампредседателя Гродненского облисполкома:

"Основное направление дальнейшего развития сотрудничества мы видим в инвестиционной сфере, т. е. это наша основная перспектива - совместные инвестиционные проекты в интересах наших обоих государств. Провинция Ганьсу имеет определенные компетенции, в первую очередь это сельское хозяйство, потому что провинция Ганьсу - это зона рисового земледелия, т. е. там оно достаточно высокоразвитое. Учитывая развитую аграрную отрасль именно Гродненской области, это то направление, которое, уверен, позволит в дальнейшем получить взаимовыгодный результат".

