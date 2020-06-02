Никаких майданов. Политическая кампания в Беларуси пройдет строго по закону

Государственная безопасность - основа основ. Об этом еще раз напомнил Президент вчера на встрече с председателем КГБ. Александр Лукашенко выразился метафорично: мы знаем, откуда ветры дуют на белорусскую землю, и научились с ними бороться. Ничего неожиданного сейчас не происходит. Все выпады в сторону Беларуси были просчитаны заранее, подтвердил Валерий Вакульчик. Никто не мешает открыто высказывать свою точку зрения, но нужно соблюдать рамки закона. Провокации - недопустимы.Президент напомнил: всегда Беларусь делили на части и присоединяли к разным территориям. И этого больше допустить ни в коем случае нельзя, важно сохранить суверенное и независимое государство. Сегодня у нас есть такая возможность.



