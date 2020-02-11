Николай Снопков готовится возглавить дипломатическое представительство Беларуси в Китае

Эта страна сейчас переживает непростые времена в связи со вспышкой пресловутого коронавируса, которая, конечно, сдетонировала и на мировом информационном поле. Достоверные новости, когда надо - поддержка, чистый и открытый контакт с КНР - напутствие новому послу нашей страны.



Рост экспорта и работа без посредников: о главных задачах своей миссии Николай Снопков рассказал журналистам. Отдельное внимание рациональному подходу к поставкам из Китая. Это так называемый разумный импорт, который позволит экономить до 400 млн долларов в год. Локомотивом же торговли должен стать наш экспорт. В Беларуси еще раз проработают самые выгодные варианты поставок.



Николай Снопков и в бытность министром экономики Беларуси, и в должности замглавы Администрации Президента хорошо изучил китайский вектор сотрудничества. При назначении нового посла Александр Лукашенко сказал, что рассчитывает на настоящий прорыв в отношениях двух стран. Это должна быть работа на результат.







