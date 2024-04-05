Нижняя палата парламента Беларуси сформировала состав постоянных комиссий

Глава государства четко обозначил, что важнее вопросов обороны и национальной безопасности сегодня нет. Поэтому в рамках ВНС предстоит утверждение нескольких глобальных, концептуальных документов: концепция национальной безопасности и все, что касается военной доктрины. И, конечно же, наша комиссия по национальной безопасности уже включилась в эту работу и в ближайшее время нам предстоит уточнить все нормативно-правовые акты, которые нужно будет скорректировать с учетом утвержденных на ВНС глобальных документов.

Руслан Косыгин, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по национальной безопасности