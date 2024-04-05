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Нижняя палата парламента Беларуси сформировала состав постоянных комиссий

Нижняя палата парламента сформировала состав постоянных комиссий. На этой неделе уже озвучили кураторов для каждой, сегодня выбрали их заместителей и состав.

В депутатском корпусе 14 постоянных комиссий, в них входит в среднем по 7-9 человек. Каждая отвечает за свое определенное направление - от экономики и национальной безопасности до социальной сферы и молодежной политики.

Во главе угла постоянных комиссий - подготовка законопроектов к рассмотрению Национальным собранием, работа с обращениями граждан и организация парламентских слушаний. Самой мужской стала комиссия по национальной безопасности. В нее вошли представители силовых структур.

Глава государства четко обозначил, что важнее вопросов обороны и национальной безопасности сегодня нет. Поэтому в рамках ВНС предстоит утверждение нескольких глобальных, концептуальных документов: концепция национальной безопасности и все, что касается военной доктрины. И, конечно же, наша комиссия по национальной безопасности уже включилась в эту работу и в ближайшее время нам предстоит уточнить все нормативно-правовые акты, которые нужно будет скорректировать с учетом утвержденных на ВНС глобальных документов.
Руслан Косыгин, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по национальной безопасности

Новые инициативы готова предложить и комиссия по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Депутаты основательно возьмутся за три законопроекта. В планах представить их в Овальном зале уже на следующей сессии.

Это пособия семьям, воспитывающим детей, это профилактика безнадзорности среди несовершеннолетних. Это то, что очень важно для патриотического воспитания и развития Беларуси как страны, которая заботится о молодых семьях и детях, находящихся в социально-опасном положении. Это основные направления, над которыми мы сейчас начнем работать.
Дмитрий Шевцов, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физкультуре, семейной и молодежной политике

От депутатов ждут активной работы, конструктивных инициатив и конкретных предложений, отметил спикер нижней палаты Игорь Сергеенко. В этом месяце депутаты проведут заседание, где рассмотрят законопроекты, которые находятся в высокой степени готовности. Также парламентарии примут участие во Всебелорусском народном собрании.

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