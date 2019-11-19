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"Нормандский саммит" пройдет в русле минских соглашений
Проект итогового документа саммита "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, уже согласован помощниками лидеров России, Германии, Франции и Украины. Как передает ТАСС, согласование документа подтвердили в Администрации российского президента. Правда, пока там отказались раскрыть его содержание, но подчеркнули, что будущие решения саммита "полностью в русле минских соглашений".
Украинская сторона на предстоящей встрече в "нормандском формате" намерена поднять вопрос о сроках возвращения под контроль Киева всей территории Донбасса. Об этом президент Зеленский заявил на совместном брифинге с премьер-министром Чехии.
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