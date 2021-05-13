Новая дипломатическая география Беларуси: иностранные дипломаты вручили верительные грамоты Президенту Беларуси

Только белорусский народ вправе определять свое будущее, а наши национальные интересы есть на всех континентах.

В такой тональности сегодня шесть иностранных дипломатов вручили верительные грамоты Президенту Беларуси. Для послов Ирака, Никарагуа, России, Руанды, Саудовской Аравии и Сьерра-Леоне это официальный старт дипломатической миссии в нашей стране. На торжественной церемонии и в личном общении отметили: Беларусь открыта к совместной работе с любым государством, но только на равноправной и взаимовыгодной основе. Именно такой фундамент и создан в отношениях с ближайшим союзником - Россией и в прочных связях со странами Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Персидского залива.

Что будет в приоритете нового этапа и с новыми дипломатами - знает политический обозреватель Андрей Кривошеев.





Беларусь как небольшое государство в центре Европы не имеет масштабных геополитических амбиций, но строго выдерживает свои национальные интересы: от безопасности и экономики до технологий и культуры. На этом простом, понятном, но сейчас, увы, редком в мировой политике фундаменте стоит наша дипломатия. Сразу шесть верительных грамот, врученных сегодня Президенту Беларуси, говорят о двух простых фактах: наша откровенная политика востребована в мире, а наши союзники и партнеры есть на всех континентах. А значит любые внешние попытки игнорировать или изолировать официальный Минск на политической карте заранее обречены на провал.

По биографиям дипломатов можно изучать современную геополитику. Посол Ирака - экономист, айтишник, дипломат с 12-летним стажем. В этом суть разоренной войной страны: от пушек к национальному диалогу. Ставка на восстановление и новые технологии.

Гуманитарное образование у послов России и Никарагуа. В кулуарах Дворца Независимости даже пошутили: встреча Союза журналистов СССР и Союза литераторов Латинской Америки. Впрочем, сегодня это скорее про язык мировой дипломатии. Его нужно разворачивать от лицемерия и хамства к серьезным и откровенным дискуссиям и решениям. Оба дипломата знают как.

Уроки истории для современной дипломатии

Исторические последствия двуличной политики напоминает Президент Беларуси. Страна только что встретила Великую Победу и 22 июня, в 80-летие мировой мясорубки, готовится вспомнить каждого третьего белоруса - жертву Великой Отечественной. Уроки, увы, никто не извлек.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Сегодня ситуация в мире далека от спокойной. Борьбу за геополитическое влияние, передел сфер интересов в экономике обострила пандемия коронавируса, которая еще больше усилила противоречия. Мы не можем это игнорировать, точно так, как и вы. Не устану повторять, что только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее.

Руанда - государство, которое кровоточит уже полтора века. Посол - кадровый военный, миротворец, четыре года как сменил китель на костюм дипломата. В попытке не стать новым местом боя сверхдержав наши страны похожи. Отсюда и посыл Президента - к национальному диалогу в Год народного единства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: В феврале в Минске прошло Всебелорусское народное собрание. В его работе приняли участие более 2,5 тыс. делегатов - представители всех слоев общества, люди разных профессий и политических взглядов. Решения этого представительного форума однозначно подтвердили поддержку государственного курса на дальнейшее развитие социального государства с высокотехнологичной экономикой. При этом народное вече показало также запрос общества, по крайней мере, части нашего общества на определенные перемены, в том числе в общественно-политической жизни. Белорусы поддержали объявленный процесс конституционной реформы, который идет открыто, с широким обсуждением. Правда, это не всем нравится за рубежом. Но даже в таких непростых условиях Беларусь остается приверженной конструктивному взаимодействию на международной арене. Мы всегда настроены на диалог. Но он должен быть уважительным, честным и равноправным.





Саудовская Аравия и Сьерра-Леоне - страны, с которыми только предстоит конвертировать дипломатию в экономический базис. Эр-Рияд очевидно усиливает свое присутствие в Евразии, балансируя американский и евросоюзовский вектор. Сверхопытный дипломат - 33 года дипломатического стажа. В Минск и Москву прибывает после миссий в Нью-Йорке и Брюсселе.

По традиции Президент отметит национальные интересы Беларуси по каждому вектору дипломатии. Ирак - машиностроение, АПК, фармацевтика и образование. Никарагуа традиционно поддерживаем друг друга на международных площадках, но в Латинской Америке к дуэту наших точек опоры (Куба и Венесуэла) необходимо добавлять экономику Никарагуа. Так будет устойчивей.

С Россией нет сфер, где бы сегодня союзники не добавляли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Нет ни одной сферы, в которой наши страны не имели бы тесных и прочных связей. На долю России приходится около половины общего объема внешней торговли Беларуси. Полным ходом идет диалог по углублению нашей интеграции в целях создания равных условий субъектам хозяйствования и более эффективного использования новых возможностей сотрудничества. Считаю, что Беларусь и Россия располагают резервами практически на каждом направлении. Именно с этих позиций и смотрим в будущее. И пусть наши отношения с Российской Федерацией никого не напрягают. Беларусь и Россия не выстраивают свои отношения против кого бы то ни было. Но если кто-то посмеет бросить нам вызов - России или Беларуси, или одновременно России и Беларуси - вы знаете, что мы ответим.

Посол Евгений Лукьянов лишь две недели как из Риги и просит время, чтобы войти в курс дел. Хотя масштабную смену логистики белорусских грузов с портов Прибалтики на родные для дипломата Питер и Ленинградскую область оценивает позитивно. Во-первых, сам стоял у истоков проекта еще два десятилетия назад. А во-вторых, страны Балтии так громко играют с Беларусью в политику, что любому бизнесу станет там некомфортно.

В диалоге Президента с послом Его Величества (поскольку Саудовская Аравия - это монархия) звучит и восточная мудрость, и прямое поручение МИД.

Абдулрахман Сулейман Аль-Ахмад, Чрезвычайный и Полномочный Посол Саудовской Аравии в Беларуси: Разрешите передать наилучшие пожелания мира и процветания от Короля и Кронпринца Вам, Вашей семье и народу. У нас есть поверье - дождь на важных встречах идет к счастью и удаче в делах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я попрошу Вас совместно с МИД начать работу над нашими будущими отношениями.

Руанда и Сьерра-Леоне видят в Беларуси высокотехнологичного партнера для развития сельского хозяйства, образования ("синие воротнички" - инженеры) и промышленности. Мохамед Йонгаво, посол страны "львиных гор" (так переводится Сьерра-Леоне), одинаково хорошо владеет и русским, и английским.





Мохамед Йонгаво, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сьерра-Леоне в Беларуси: Белорусские технологии высоко ценятся в нашей стране. Особенно в таких сферах как образование, здравоохранение, машиностроение и агротехнологии. Беларусь как страна с высоким человеческим потенциалом располагает необходимым опытом, а моя республика сейчас как раз ставит задачу ускоренными темпами повысить человеческий капитал и заложить основы будущего развития. Успешный язык дипломатии

Чуть позже уже на русском посол скажет не как дипломат, а как прагматик: первый результат, который мы ждем, - это техника и технологии для сельского хозяйства. Опираясь на Беларусь, хотим обеспечить свою продовольственную безопасность и заполнить вакуум продовольствия на рынках Западной Африки.

Вообще в дипломатии важно, когда страны и политики говорят на одном языке. Не обязательно буквально, главное, чтобы лексика была уважительной и откровенной, а за словом шло дело. Только такая дипломатия в современном мире и в современной Беларуси имеет все шансы на успех.