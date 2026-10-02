Новый этап сотрудничества: Рыженков обсудил с послом Вьетнама развитие взаимодействия двух стран
Автор:Редакция news.by
Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в Беларуси Нгуен Ван Чунгом.
Обсуждены актуальные вопросы белорусско-вьетнамского сотрудничества, в том числе реализация договоренностей, достигнутых во время официального визита Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Беларусь в мае 2025 года.
Министр и посол также рассмотрели подготовку предстоящих двусторонних мероприятий на высшем и высоком уровнях.