Новое генконсульство Беларуси в РФ будет работать для ДНР, ЛНР и Крыма

Новое генеральное консульство Беларуси откроется в Ростове-на-Дону, следует из официально опубликованного распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщает Sputnik.

В документе говорится, что МИД РФ необходимо оформить договоренность об этом с Беларусью. Открытие генконсульства уже согласовано с соответствующими органами федеральной власти России. Дата начала работы пока неизвестна.

Правительству Ростовской области рекомендовано выделить для консульского учреждения офисные и жилые помещения, которые белорусская сторона или выкупит, или арендует. Консульский округ при этом будет включать не только Ростовскую, но также Волгоградскую, Запорожскую и Херсонскую области, Крым, Севастополь, ДНР и ЛНР.

При этом у посольства Беларуси в России уже есть отделение в Ростове-на-Дону. Также до 1 января 2024 года отделение планируется открыть и в Краснодаре. Еще есть отделения в Казани, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке.

Генконсульство действует на данный момент в Санкт-Петербурге, где ранее было отделение. Планируется, что такое же представительство появится и в Екатеринбурге. Консульские учреждения могут, например, регистрировать браки, оформлять белорусские визы для граждан третьих стран (для россиян они не требуются) и так далее.