Нового помощника Президента представили активу Минска

Ускоренное развитие экономики и социальной сферы Минска, а также помощь руководству города в вопросах увеличения темпов строительства важнейших объектов и оптимизации торговли. Эти и другие значимые задачи войдут в список ближайших дел нового помощника Президента - инспектора по городу Минску Дмитрия Реуцкого.

8 июля активу столицы его представил глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой во время кадрового совещания. До сих пор Дмитрий Реуцкий занимал должность заместителя председателя КГБ Беларуси.

Стабильный и устойчивый рост благосостояния граждан, привлечение инвестиций и создание туристических маршрутов. На усиление этих направлений сделают особый акцент в совместной работе.