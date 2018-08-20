Нового премьер-министра Сергея Румаса и вице-премьеров сегодня представили Аппарату Совета Министров

Глава Администрации Президента Наталья Кочанова отметила, что надеется на эффективную совместную и плодотворную работу. Ведь задачи едины - это рост экономики и вопросы работы с населением в решении каждодневных проблем. Но главное - выполнение поручений и Пятого Всебелорусского народного собрания, озвученные во время Послания народу и парламенту, а также на профильных совещаниях и семинарах.

Сергей Румас отметил, что для него новая должность - это огромная ответственность и вызов. Приоритеты для работы Совмина - это дисциплина, порядочность, выполнение принятых поручений, а также рост благосостояния людей.

В ближайшее время, как было заявлено на представлении сегодня, премьер обозначит функции и курируемую сферу для своего первого заместителя и каждого вице-премьера.