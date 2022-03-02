Новости, которые удивили - фейки и абсурды февраля-2022

Демократия за деньги и блицкриг по расчету. Громкие факты о беглых и их планах на новую Беларусь. Как из спортивного медиа можно стать экстремистом и почему в новые утки Госдепа не верят даже американские журналисты. В новом выпуске "Понятной политики" - подборка февральских фейков и колоритных новостей.

Февраль был важным месяцем для Беларуси и не менее важным для мирового сообщества. На этом фоне провокаций, противоречий и фейков было больше обычного. О них и расскажем.

Страсти вокруг белорусского референдума

Начнем с белорусского референдума. Открытый, гласный и инклюзивный процесс изменений в Конституцию подошел к логичному завершению. Голосование (с учетом досрочного) длилось почти неделю. А до этого - активное обсуждение по всей стране и возможность каждого высказать свое мнение и внести свои замечания либо предложения. Конструктивных предложений набралось немало, но от беглых экстремистов и псевдополитиков, как всегда, ничего толкового мы не дождались.

Портить бюллетени, угрожать председателям участковых комиссий и блокировать работу избирательных участков - вот лишь немногие предложения беглых по срыву референдума. Все это обильно сдабривалось в соцсетях фейками о том, что учителей заставляют быть в комиссиях. Апофеоза достигли польские товарищи, когда самоназванный лидер белорусов Тихановская объявила о создании переходного правительства и взятии власти в стране в свою руки. Разве это не театр абсурда?

Страна формирует новую политическую реальность. Но вместо того чтобы легально и полноценно участвовать в политической жизни и формировать будущее, как всегда, сплошной негатив и сугубо деструктивные помыслы. А еще мелкие и подлые пакости. Сначала призывы просто игнорировать референдум, после, осознав безнадежность ситуации, призывали на участки все же прийти, но бюллетень испортить. А ближе к дате голосования белорусам веерно отправили SMS, в которых говорилось о том, что референдум перенесен. Детский сад, не иначе.

Не нравится вам? Почему вы тогда ничего не вносили, не выходили на контакт с группой, которая разрабатывала поправки в Конституцию? Что вы тут сидели? Собирали донаты? Ездили по миру собирать печеньки в Белом доме или какие-то донаты, которые вам отчисляли? Поехала там, с премьером встретилась - ей 100 тысяч или миллион кто-то дал. Да? И вот они превратили свою оппозиционность просто в бизнес. Сергей Перепелица, политический обозреватель (Литва)

Ну и традиционный инструмент, который мы с вами уже наблюдали во время "мирных" протестов 2020 года. От "светлых" сторонников перемен членам участковых комиссий стали поступать письма с угрозами. Запугать и выбить из колеи не получилось. Люди не растерялись и организовали свой флешмоб с четким и понятным посылом.

Факт Накануне референдума польские Telegram-каналы начали активно продвигать фейк о том, что в участковых комиссиях якобы заготовлены бюллетени для вброса. Опять под удар экстремисты поставили простых белорусов.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/269/z5k9i3xpqno1cwqzwpaa05yu2kpl2crp.jpg

В соцсетях Тихановская призвала выходить на улицы, устраивать на работе забастовку, блокировать движение на дорогах. Обзванивать военных и говорить, что если поедут в Украину, их ждет смерть. Притом на официальном уровне неоднократно говорилось: белорусских военных там нет и не будет. Очередная попытка на чужом горе снова раскачать ситуацию в Беларуси.

"Белорусский шпион", который фотографировал машины в Житомире

Не остался в стороне и внешний контур. Обида за провал блицкрига, конечно, живет, и попытки отвлечь и сорвать подготовку к народному голосованию, разумеется, были. Легкомоторный самолет, вертолет и беспилотник с разных направлений нарушали государственную границу Беларуси. Последний, к слову, прилетел из Украины. Преодолел 40 км и снимал полигон Брестский. Воздушного шпиона принудительно посадили. Но МИД Украины - рекордсмен по абсурдному отрицанию очевидного.

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/0b9/dich2qj05r7hf26t99zxydese0go80uy.jpg

Такое же абсурдное отрицание очевидного, а еще яркий пример культурного и профессионального уровня украинской дипломатии продемонстрировал посол этой страны в Беларуси Игорь Кизим. Он не только заявил что "Минск все придумал", но и нахамил корреспонденту телеканала "Беларусь 1".





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/c7b/kkn4a66qhxi2b6xu60laswx90k1ebsyb.jpg

А еще через неделю из Украины прилетела ответка. Отыграться за казус беспилотника решили спектаклем уже на своей территории. Так надежнее. Спецслужбы арестовали якобы белорусского шпиона. Что же он делал? Замыслы были масштабными. Он фотографировал машины в Житомире. Интернет хохотал еще долго.

"Громкие" заявленияГосдепа США, которым не верят даже западные журналисты

Кураторы жовто-блокитной без ляпов также традиционно не обошлись. Следующая история прямиком из Госдепа. Ее пресс-секретарь Нед Прайс решил поведать обществу про некую провокацию русских спецслужб и постановочные съемки украинских военных. Но не предоставил ни одного доказательства и предложил верить на слово. Журналисты припомнили Ирак и Афганистан и просто размазали фейкометчика.

Подождите! Какая активность? Вы выходите, говорите это и ожидаете, что мы просто поверим информации без малейшего доказательства того, что это действительно правда. За исключением случаев, когда я спрашиваю или когда кто-либо еще спрашивает, что это за информация, вы сказали: "Ну, я просто ее дал вам". Вы только что сделали заявление. Мэтью Ли, американский журналист, репортер агентства Associated Press

Дальше - больше. Военную истерию в Украине как только не нагнетали. Еще 9 февраля Bloomberg написал: "Россия атакует Украину", новость была фейком, но "Блумберг" даже не опровергал ее. И дальше началось медиа-помешательство: CNN, The New York Times, The Sun - все как один стали писать про "коварные планы Кремля".





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/321/1f1g5hjpb85momwhshmy6ozguh0grjle.jpg





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/ece/4xt2toj43jzmq78vd1pytrorwywo6qup.jpg

За несбывшиеся прогнозы никто извиняться не думал. Читатель съедает утку, уже давно страдает изжогой от фейков, но западная пресса - самая гуманная пресса в мире - вместо таблетки еще больше скармливает публике информационный фастфуд. Проблески случаются редко и крайне комичные. The Sun, например, просто втихаря постфактум правил свои заголовки. Стандарты демократической прессы, видимо, любят тишину.

Факт В середине февраля в Украине возросли агрессивные настроения. Так, во время бандеровских чтений лидер националистов С-14 Евгений Карась заявил, что любит и будет убивать русских, к тому же ему нравится выполнять задания Запада.

Запад поможет?..

В феврале в Киев зачастили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Казалось бы, союзники будут поддерживать Украину. Куда там! Загибайте пальцы - Олафа Шольца отправили США, у Эммануэля Макрона мертвый рейтинг перед выборами, а Борис Джонсон бежал от собственных тусовочных проблем.

В декабре 2021 года газета The Guardian сообщила, что 20 мая 2020 года в резиденции премьер-министра в Лондоне по адресу Даунинг-стрит, 10 была организована вечеринка. На тот момент по всей стране действовали жесткие коронавирусные ограничения. То есть проводить такое мероприятие было запрещено. В Кабмине сначала опровергли эту информацию. Однако позже издание в качестве подтверждения опубликовало снимок, сделанный в саду на Даунинг-стрит, 10.







news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/6de/bwb2ta73q1aze84y1l22u1zobmwxplxf.jpg

Украина получила очень много оружия для того чтобы сражаться до последнего украинца. И премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что украинцы должны воевать до последней капли крови. В этом и заключается помощь. Ну и господина Зеленского могут принять где-нибудь, даже с семьей. Это вполне достаточная для туземцев помощь, особенно для таких глупых, как киевское руководство Украины. Михаил Делягин, политолог, директор Института проблем глобализации (Россия)

Самое громкое заявление от Президента России

Вот и получилось, что Украиной каждый вертел, как хотел. Страна накачивалась агрессией, оружием и ненавистью, не думая выполнять взятые на себя обязательства, в том числе Минские соглашения. Отсюда и решение России, которое стало, пожалуй, самой громкой новостью февраля.

Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 частью 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля 2022 года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Владимир Путин, Президент России

Для Беларуси самое важное - безопасность страны. Мы видели и видим, что пытаются и будут шатать. Об этом наш Президент говорил неоднократно. Равно как и о том, что мир это высшая ценность для белорусов. И его обеспечат. И обеспечат защиту основного союзника. А вот для политиков главное - умение договариваться, к чему Александр Лукашенко не раз призывал конфликтующие стороны.

Я только за. Любая миротворческая позиция должна оцениваться положительно. То есть любой, даже маленький шаг, даже маленькое какое-то движение в сторону мира, прекращения войны и кровопролития, заслуживает только уважения.

Хайповать на горе украинцев решили The Times и CNN. Журналисты первого издания выдали кадры эвакуации жителей из ЛДНР за прощание украинского бойца с семьей - вранье от начала до конца. На самом деле на кадрах - отец, который отправил жену и дочь в Россию, в безопасность. Фейкометчики продолжили: репетицию парада в московском Тушино за 2020 год выдали за атаку на Харьков. Выложили фото танка, подбитого в Луганской области, вот только снимок сделан в Сирии в 2015 году.

"Мирные" протесты

Февраль- еще и очередной разящий удар по всей кампании беглых. Столько показательных фактов всего за пару недель белорусам, кажется, еще не показывали. За светлыми лицами скрывались агрессия и банальный цинизм.

Факт Во время расследований стало известно, что беглые в 2020 году четко планировали свои действия и, конечно, за деньги. В слитых чатах четко видно, что всякие блогеры и активисты делали это за звонкую монету. Причем знали, что людей направляют под удар и нарушение закона.

Помните, мы не раз рассказывали о том, как кураторы из западных спецслужб попытались создать в Беларуси целую сеть радикальных ячеек? Работу этих групп курировал непосредственно офис Тихановской. Денег западные спонсоры не жалели.

Один из примеров - экстремистский телеграм-ресурс "Черная книга Беларуси", куда за деньги сливали данные о силовиках их семьях. В числе создателей, редакторов и спонсоров - хорошо знакомые нам Франак Вечерко и Дмитрий Навоша. Фильм "Плесень" Григория Азаренка пролил свет на "несветлые" помыслы и в очередной раз показал настоящее лицо тех, кто хотел превратить нашу страну в хаос.



Последователи Навоши политику шефа продолжают исправно. Окопавшись за границей, экстремисты "Трибуны" продолжают сегрегацию не только спортсменов, но и всех белорусов. Контент (причем не только спортивный) генерируют уже давно и продолжают шельмовать тех, кто не поддерживает их "невероятные" стремления к новой Беларуси.

Эта оппозиция лишена логики, она манипулятивна, нацелена на разрушение нашей идентичности нашими врагами. Эти люди являются платными и бесплатными пособниками Запада, разрушающими наше общество, ведущими диверсионную борьбу. Однако, надо прямо сказать, среди них есть идейные люди, которые действуют бесплатно. Но верхушка этой сети, всей этой системы хорошо оплачивается. Владимир Киреев, политолог (Россия)

Продолжили раскрывать вранье беглых и в специальном проекте АТН "Нирвана. Выстрел в сердце". Печальная история сотрудника КГБ, погибшего при выполнении профессионального долга. Случайность? Оказалось, что нет. Убийство планировали, и планировали в том числе для интернета. Это хорошо видно на кадрах.



Не иначе - та самая партизанщина, к которой активно призывала и сама Тихановская, и ее кукловод, работающий на ЦРУ. Они не раз открыто говорили, что держат связь с белорусским подпольем.

Выходит, кровь погибшего офицера не только на совести того, кто стрелял из ружья, но и на руках Тихановской и Вечерко. Это еще одно развенчание фейка. Ведь прилагательное "МИРНЫЙ" - это лишь ширма и пустота для беглых.

Показательно развенчан и еще один фейк о якобы мирных протестах и о якобы чудесной самоорганизации белорусов, которые в едином порыве и без всякой координации стали выходить на улицу, заниматься диверсиями. Единовременно прекратили существовать все чаты "97" и стало понятно: там продвигался не только экстремизм, но и происходила вербовка.

Военная тематика в феврале превалировала, и экстремисты не унимались. Так, белорусских солдат уверенно "отправляли воевать" в Сирию.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/71c/90edfh5c2azl8q6eafwm4rjt1srt6pms.jpg

А наши танки также уверенно якобы поехали в Украину. Догадайтесь, кто автор. Наш любимый телеканал CNN. В его эфире сообщили, что белорусские танки через погранпереход Сеньковка идут на штурм Киева. Конечно, оказалось, что это фейк. Никаких танков с белорусской стороны не было, как и не было с Украины военнослужащих на границе. А, значит, американцам просто нужно было рассорить две страны.

Кстати, Киев очень поддержала Канада и ее премьер Джастин Трюдо. К Беларуси он тоже неравнодушен, любит других учить демократии. Вот только когда у самого полыхнуло под носом, оказалось, что люди, которые вышли на улицу, грубо нарушают закон и пресечь подобные действия было поручено жестко.

Факт В Канаде вот уже три недели идут "Конвои свободы" - протесты дальнобойщиков против принудительной вакцинации. Трюдо изначально заявил, что протестующие маргиналы и угрожают национальной безопасности страны. А после в Канаде заявили, что дальнобойщики - это актеры Путина.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/fcb/x1lwsm9rshus06ba4jh8emq1n7h03xfm.jpg

У участников "Конвоя свободы" без суда блокируют банковские счета, что в реалиях современной Канады означает лишение средств к существованию и смерть от голода. Их лишают всех прав, к ним применяют внесудебное массовое насилие (ну, и судебное тоже). И это - новый фашизм, который насаждается сегодня на Западе. Михаил Делягин, политолог, директор Института проблем глобализации (Россия)

Трюдо спрятался в бункере, назвал несогласных с ковидной политикой "маргинальным меньшинством", а после и вовсе ввел в стране чрезвычайное положение. Начали арестовывать участников акции, блокировать счета организаторов, жестко зачищать районы и даже давить людей лошадьми. А ковидные протесты, между тем, снова перенеслись в Европу. Так, во Франции полицейские избили школьников в Ренне, которые тоже были против локдаунов.

Свобода слова в понимании украинцев и немцев

Февраль - это еще и месяц наступления на свободу слова. В Украине закрыли телеканал "НАШ" - последний оплот журналистики, не подчиненной Зеленскому. Теперь там, по сути, выжженное поле под названием "свобода слова по-украински". Ключевой игрок в ЕС решил тоже не отставать. В Германии запретили вещание RT. В ответ Москва закрыла корпункт Deutsche Welle, дав понять, что больше молча никто терпеть не будет. В Германии сказали, как всегда, что это другое, и обвинили Кремль в наступлении на демократию.

Они взяли крупный портал. Начали с RT в Германии, со "Спутника" в Прибалтике. Могу другие немецкие примеры назвать. Этот процесс идет - потихоньку, втихаря, но идет. А если взять YouTube, то там очень много каналов уже закрыли только потому, что у них другое мнение. Я помню, даже Twitter писал в своих правилах, что критика НАТО может быть причиной закрытия аккаунта в этой соцсети. Пока они это не используют, но в правилах это уже есть. Томас Рёпер, журналист (Германия)