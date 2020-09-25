Новые проекты и направления. Белорусско-российское сотрудничество в региональном разрезе обсудили во Дворце Независимости

Региональный разрез сотрудничества Беларуси и России. Именно об этом на разных уровнях будет идти речь в ближайшие дни. Предстоящая неделя начнется с Форума регионов двух стран. Губернаторы уже подтягиваются. Встреча в Минске - хороший повод для "ревизии" общих проектов. Среди них - и новые идеи, и продвижение апробированных направлений.О перспективах сотрудничества Беларуси с российскими регионами шла речь сегодня во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с губернаторами Ленинградской и Иркутской областей. Совместный терминал в морском порту, производство кормов для рыбного хозяйства, комбинированные автобусы и чистая вода, а также восстановление лесов по белорусской технологии. И это только часть того, что может быть интересно. Региональная подпитка важна для диалога Минска и Москвы. Даже в самые непростые времена она цементировала сотрудничество. Это те самые тесные связи, которые помогают жить и работать с выгодой и для белорусов, и для россиян. Вся картина переговорного дня - у Натальи Бреус.



Сегодня во Дворце Независимости сразу два губернатора

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко лет 5 не был в Беларуси. Ревизия нашего сотрудничества назрела. Форум регионов – хороший повод оценить новые возможности. Для Дрозденко тоже позади электоральный период. Считай две недели как сам переизбран главой региона. Так что неудивительно, что и разговор начинает с политического момента.

А. Дрозденко: "Я рад, что сохранили курс на сотрудничество с Россией"

Близки по духу - так точно можно сказать про ленинградцев и белорусов. Сплотили и военные испытания, и трудовые подвиги после войны. Сообща восстанавливали город из руин. Именно ленинградские метростроевцы помогали прокладывать подземку.

На таком фундаменте легко выстраивать и экономику. С Ленинградской областью который год взяли и держим планку в полмиллиарда долларов товарооборота. Но можно ведь больше - не случайно рынок этого региона называют «потребительским пылесосом».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Наши возможности вы хорошо знаете, мы очень заинтересованы с вами сотрудничать. Когда у нас не получается с Москвой, я всегда своим говорю: "Чего вы паритесь. В Питере живет больше пяти миллионов человек, а еще возьмите Ленинградскую область - огромное количество людей. Нам достаточно для того, чтобы закрыть весь товарооборот с Российской Федерацией, если мы наладим хорошее сотрудничество". Поэтому я вам благодарен, что вы отзываетесь на наши просьбы".



А. Лукашенко предложил Ленинградской области построить совместный терминал в морском порту

В этом году чувствуется небольшой спад в торговле с регионом, пеняют на пандемию. Но не критично. Тем более, что новая тема в сотрудничестве может дать прибавку. Неконструктивная и прямо скажем – «антибелорусская» - позиция Прибалтики заставила всерьез задуматься о переводе транзитных потоков. Парадокс - Литва грозит санкциями, но при этом продолжает зарабатывать на перевалке белорусских грузов через свои порты в Балтийском море.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Очень много мы сейчас говорим и работаем уже над изменением логистики по поставке наших товаров. Порт Усть-Луга - это же Ленинградская область. Нам надо договориться во что бы то ни стало. А вопрос один - это железнодорожные тарифы и перевалка в портах".

По словам главы государства, он обсуждал с Президентом России Владимиром Путиным этот вопрос. Александр Лукашенко предложил скооперироваться и построить в Ленинградской области "свой причал, скажем так, свой порт". Он отметил, что на эти цели могут быть выделены средства, сэкономленные при строительстве Белорусской АЭС. "Онзагорелся этим вопросом. И я ему даже предложил финансовое решение: все, что сэкономим на атомной станции, которая строится за счет кредитов Российской Федерации, мы готовы вложить в порт, строительство терминала. Поэтому если у вас будет желание, мы с большим удовольствием можем реализовать с вами этот совместный проект".

Логистические проекты

Переговоры идут. Условия должны устроить обе стороны. Ленинградская область обладает мощнейшим портовым комплексом в Финском заливе. Развивают транспортный хаб Усть-Луга, не стесненный мегаполисом и узким фарватером. Сейчас там строятся три новых терминала: для универсальных и контейнерных грузов, для минеральных удобрений. Как тут лучше - строить или войти в строительство – нужно обсуждать!

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:

"Надо просто посмотреть: возможно, можно войти уже в строительство этих терминалов (тем более это открытые акционерные общества) и таким образом удешевить услуги по портовой переработке грузов".

Что интересно еще? Это, конечно, традиционно белорусская техника. В первую очередь сельхозмашины - закупку увеличили . Цена, качество устраивают. Ну и городской транспорт. Хотят обновиться. Разные модели смотрят сегодня на производстве. Не обходится без губернаторского тест-драйва.Ленинградская область готова закупить до полутора тысяч комбинированных автобусов. Первую сотню уже в первом квартале следующего года. Кроме этого, увеличили поставки нашей техники для лесного хозяйства, попробовали и тяжелые дорожные машины. Президент настроен сотрудничество максимально развернуть на инновационные рельсы, тем более что с прошлого приезда Дрозденко в Минск современных производств в Беларуси стало куда больше.

В Ленинградской области 2021-й объявлен Годом чистой воды

В Ленинградской области всерьез задумались о качестве питьевой воды. Сразу в трех районах региона установили станции очистки белорусского производства – постарались наши ученые. Очистные сооружения модульные – строить стационарные дольше и дороже.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области России:

"Мы хотим приобретать в Беларуси установки по очистке воды - от небольших контейнеров до больших модульных зданий. И самое главное - они универсальные. Уже приобрели более десятка таких установок, испытали, установили - все отлично. Будет большой контракт на следующий год".

Не редкость, когда на старте своей губернаторской карьеры руководители российских регионов начинают с близкой и понятной Беларуси. Вот и для Игоря Кобзева после вступления в должность главы Иркутской области визит в Минск - первая командировка.

А. Лукашенко о сотрудничестве с Иркутской областью: У нас много планов, нам надо встряхнуться

Иркутская область славится не только своей главной достопримечательностью - озером Байкал с самым большим запасом пресной воды. Кстати, Александр Лукашенко недавно говорил о желании побывать в этих местах. Регион силен своей промышленностью. Это и деревообработка, и энергетика, и горнодобыча, и металлургия. Для всех этих сфер будет кстати белорусское оборудование, грузовая и карьерная техника. Ну а если что и нужно встряхнуть, так это совместные производства. Например, лифтовое в Усолье.

В частности, он упомянул удачный пример организации сборочного производства ООО "Могилевлифтмаш-Усолье". На продукцию имеется спрос в разных странах, особенно постсоветского пространства, для замены устаревших лифтов в жилом секторе.

Иркутская область хочет воспользоваться опытом Беларуси в восстановлении лесов

После прошлогоднего наводнения к этому региону повышенное внимание. Помогают пострадавшим районам. Но одно из поручений Путина новому иркутскому губернатору было по лесной отрасли. Нужно навести там порядок. Оказалось, выполнять будут и с помощью белорусов.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области России:

"Мы сегодня подробно поговорили о лесовосстановлении. Мы готовы в этом направлении сотрудничать, потому что Иркутская область заинтересована в масштабном лесовосстановлении. Для этого у нас строятся лесопитомники, мы развиваем это направление не только как экологическое, но и национальное. У нас два уникальных памятника природы - Сибирская тайга и озеро Байкал".

По его словам Игоря Кобзева, делегация намерена посетить белорусские питомники, чтобы ознакомиться с их опытом лесовосстановления.

Переговоры в правительстве

Разговор у президента задал тон переговорному дню. В таком же конструктивном ключе продолжили и в правительстве. Именно на плечи министерского корпуса ложится ответственность за продвижение в регионах России по всем статьям - от техники до продуктов питания.

Роман Головченко, Премьер-министр Беларуси:

"Особенно в непростой период, когда обе наши страны сталкиваются с массированным внешним давлением и попытками научить нас, как жить, как строить свою экономику, политическую систему, затащить нас под какие-то шаблоны, которые не принимаются нашими народами".







Визиты делегаций из России в преддверии Форума регионов