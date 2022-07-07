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Новые руководители в районах и другие важные назначения. Подробности кадрового дня у Лукашенко

Новые руководители в районах и другие важные назначения. Подробности кадрового дня у Лукашенко

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 7 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БелТА.

  • Гурского Василия Леонидовича - главным ученым секретарем Национальной академии наук;

  • Жигарева Тимофея Петровича - заместителем председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь;

  • Боровикова Владимира Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике и Республике Мьянма по совместительству.

  • Федорова Ивана Ивановича - председателем Лиозненского райисполкома;

  • Кохана Александра Васильевича - председателем Петриковского райисполкома;

  • Карпенко Сергея Вячеславовича - председателем Брагинского райисполкома;

  • Пьявко Николая Николаевича - председателем Житковичского райисполкома;

  • Чарковского Сергея Сергеевича - председателем Новогрудского райисполкома;

  • Атрушкевича Андрея Михайловича - председателем Пуховичского райисполкома;

  • Новицкого Владимира Михайловича - председателем Червенского райисполкома;

  • Книги Владимира Валентиновича - председателем Глусского райисполкома;

  • Носко Валерия Евгеньевича - председателем Краснопольского райисполкома;

  • Хайновского Дмитрия Викторовича - председателем Климовичского райисполкома;

  • Тимошевича Геннадия Владимировича - генеральным директором государственного внешнеторгового унитарного предприятия "Белспецвнештехника";

  • Балигатова Николая Васильевича - директором ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления";

  • Столяровой Татьяны Григорьевны - заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям;

  • Счастного Николая Борисовича - директором Департамента государственных знаков Министерства финансов.

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