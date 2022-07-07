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Новые руководители в районах и другие важные назначения. Подробности кадрового дня у Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 7 июля рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БелТА.
Гурского Василия Леонидовича - главным ученым секретарем Национальной академии наук;
Жигарева Тимофея Петровича - заместителем председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь;
Боровикова Владимира Владимировича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике и Республике Мьянма по совместительству.
Федорова Ивана Ивановича - председателем Лиозненского райисполкома;
Кохана Александра Васильевича - председателем Петриковского райисполкома;
Карпенко Сергея Вячеславовича - председателем Брагинского райисполкома;
Пьявко Николая Николаевича - председателем Житковичского райисполкома;
Чарковского Сергея Сергеевича - председателем Новогрудского райисполкома;
Атрушкевича Андрея Михайловича - председателем Пуховичского райисполкома;
Новицкого Владимира Михайловича - председателем Червенского райисполкома;
Книги Владимира Валентиновича - председателем Глусского райисполкома;
Носко Валерия Евгеньевича - председателем Краснопольского райисполкома;
Хайновского Дмитрия Викторовича - председателем Климовичского райисполкома;
Тимошевича Геннадия Владимировича - генеральным директором государственного внешнеторгового унитарного предприятия "Белспецвнештехника";
Балигатова Николая Васильевича - директором ОАО "АГАТ-системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления";
Столяровой Татьяны Григорьевны - заместителем председателя Государственного комитета по науке и технологиям;
Счастного Николая Борисовича - директором Департамента государственных знаков Министерства финансов.
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