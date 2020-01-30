Новые сферы сотрудничества Беларуси и Болгарии

Беларусь и Болгария планируют открывать новые сферы в двухстороннем сотрудничестве. Речь об этом шла сегодня на встрече председателя Совета Республики Натальи Кочановой с послом Болгарии в Беларуси Георгием Василевым. Парламентарии настроены внести свой весомый вклад в развитие отношений между двумя государствами, народы которых всегда были близки друг другу по духу. Наталья Кочанова также отметила активизацию политического диалога, развитие торгово-экономического сотрудничества и контактов между регионами.