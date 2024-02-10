Новые возможности, дорожная карта и резервы роста. Официальный визит Лукашенко в Узбекистан завершен

Сегодня завершился официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан. Его уже назвали историческим для отношений Минска и Ташкента. Были охвачены практически все сферы. Александр Лукашенко отметил, что Узбекистан стал опорной точкой для нашей страны в Центральной Азии.

Главы государств на протяжении нескольких дней в разных форматах обсуждали будущее двусторонних отношений. Борт № 1 отправился в Минск с внушительным портфелем итоговых документов. Президента в аэропорту провожал премьер-министр Узбекистана.

Стороны договорились о конкретных проектах, которые должны вывести итоговый товарооборот на 1 млрд долларов - и это не финальная цифра. Главное - обе страны и лидеры крайне заинтересованы друг в друге. У Узбекистана есть своя сырьевая база. Не хватает технологий. Белорусы готовы их предоставить и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в здравоохранении, и в образовании, и в подготовке кадров. Все возможные проекты прописаны в дорожной карте до 2025 года.

Программа у этого визита была очень плотной. Рабочая часть - переговоры тет-а-тет. Лукашенко и Мирзиёев общались за закрытыми дверями почти два часа. Расширенное заседание, совместное заявление, подписание дорожной карты, неформальное общение - и все это предварял Форум регионов Беларуси и Узбекистана.

Исходя из всех новостей, эксперты уверены: такое сотрудничество по-новому открывает Азию. Стратегически это выгодно и Беларуси, и Узбекистану и автоматически даст выход на третьи рынки. Подробности рассказала Катерина Круталевич.

Реакция прессы на официальный визит белорусского лидера

В инфополе Узбекистана визит белорусского Президента на первых полосах - и настроение чувствуется сразу. Обеим странам не нужно пробовать новое "поле для игры", ведь лидеры знают, понимают и доверяют другу к другу. Экономика уже работает - товарооборот порядка 600 млн долларов тому подтверждение. Нужно просто быстрее идти в сторону миллиарда.

Официальный визит Лукашенко в Узбекистан

Восточное радушие почувствовали все. Белорусов здесь считают братьями, и это не просто оборот речи.

История двух стран в Союзе

Нас во многом объединяет история. Александр Лукашенко возложил цветы к монументу Независимости Узбекистана. Две республики некогда большого Союза каждая по-своему боролись (и продолжают) за успех в своей самостоятельности. В СССР и у Минска, и у Ташкента была своя роль. Мы - технологии и переработка, они - в первую очередь, сырьевая база. "В комплекте" это функционировало. А вот когда СССР распался, начались трудности. Так почему этот "комплект" не собрать сейчас? Это был основной посыл переговоров в "Куксарое" - резиденции узбекского лидера.

Переговоры президентов Беларуси и Узбекистана тет-а-тет и в составе делегаций

Общение президентов один на один длилось два часа. Затем то, что уже успели обсудить, детальнее затронули на переговорах с участием делегаций. Вопросов на миллиард долларов - к такой цифре стремятся страны. Белорусы уже участвуют в пилотном проекте сборочного производства "хлопкового" трактора.

Наши большие машины с успехом можно использовать в узбекской горнорудной промышленности - по запасам меди Узбекистан входит в список мировых лидеров. В сельском хозяйстве: даже накормить саму страну - задача непростая. Узбекистан - это ведь 40 млн человек. Но кроме того можно продавать продукт и третьим странам. У официального Ташкента большие наработки в поставках субстанции для лекарств - это уже белорусский интерес, который тоже может вылиться в общее производство.

За сроками или документами дело точно не станет.





А. Лукашенко: Мы это решим мгновенно

Белорусы могут помочь в охране материнства и детства, кардиологии, борьбе с онкологическими заболеваниями - больше 10 направлений сотрудничества только в здравоохранении. И такой предметный тон переговоров не менялся. Стороны хотят создать совместную внешнеторговую компанию. Активно будут поддерживать контакты на уровне парламентов, правительств, министров и регионов. Плюс общие позиции в международных структурах.

Задача товарооборота - миллиард долларов

"Но самое главное, вы знаете, куда идти. Вы развиваетесь потрясающими темпами, - сказал Александр Лукашенко. - Мы как ваши друзья, близкие братья всегда рядом, потому что узбекский и белорусский народы - это очень похожие люди, трудолюбивые, толерантные. Самые настоящие трудяги. Это основа наших отношений".

"Поэтому мы довольны тем, что наша братская республика - Узбекистан - интенсивно развивается. Мы заинтересованы в развитии Узбекистана, потому что взяли в Центральной Азии вашу страну за основу, страну, с которой мы должны развивать отношения. Надо выходить на миллиард и смотреть вперед. Пока есть такое понимание, надо завязать наши отношения. Завтра придет молодежь - она другая, она этот путь не проходила", - подчеркнул белорусский лидер.

Хочу с удовлетворением подчеркнуть, что за последние годы совместными усилиями нам удалось кардинально изменить характер и содержание узбекско-белорусских отношений и вывести их на качественно новый уровень. Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана

30 лет дипломатических отношений страны отмечали в прошлом году. За последние семь лет нарастили товарооборот более чем в 4 раза.

II Форум регионов Узбекистана и Беларуси

Новая площадка для переговоров - Форум регионов. Проходил уже дважды. Последний предварял нынешний визит - из Беларуси приехали полторы сотни представителей областей и бизнеса. Контракты на 150 млн долларов, и это только стартовые цифры.

Для сравнения: на первом форуме, проходившем в Минске в сентябре 2023-го, когда встречались женщины-бизнесмены, итоговая цифра контрактов была около 30 млн долларов.

У Беларуси есть все, что нужно Узбекистану

С готовой продукцией можно выходить на рынки третьих стран, например, в Афганистан. Этой теме президенты Беларуси и Узбекистана во время переговоров в Ташкенте уделили особое внимание.



"Вот мы договорились о строительстве фабрик по производству мяса курицы, яйца. И не потому, что чего-то не хватает в Узбекистане, а потому, что мы (Президент предложил) можем это продать соседям, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Обычный земной подход, мы его придерживаемся. И готовы вместе работать. То есть мы исходили в переговорах от земного и шли от потребностей узбекского народа, белорусского и соседей, а их, как известно, не выбирают, они от Бога. И я поддерживаю политику Президента Узбекистана, который старается по-человечески выстраивать отношения со своим южным соседом - Афганистаном".

Мнение экспертов

Взаимопонимание Минска и Ташкента одновременно решает вопрос с политикой недобрососедства по отношению к Беларуси и России со стороны наших западных соседей. И это даже больше, чем неплохо, уверены эксперты.

Сотрудничество позволяет преодолевать санкции и не обращать вниманиена санкционный беспредел, который устроили западные страны не только в отношении России и Беларуси, но и Китая, Ирана, Кубы. Огромное количество стран испытывает санкционное давление. Максим Чирков, доцент кафедры Института экономики и финансов Государственного университета управления (Россия)

Выход на новые рынки Беларусь себе облегчает, конечно, и соблюдением идеального качества. Президент так и сказал: "Мы хотим еще больше закрутить качество". Это про высокий стандарт, который уже работает на белорусский имидж.

Мы в Алматы специально ездим в магазин "Белорусские продукты" - там даже кефир белорусский. Это здесь большой популярностью пользуется, то есть такое сотрудничество безальтернативно. Идет не уход в Азию, а расширение экономического, политического и гуманитарного процесса. Европа ведь на самом деле заканчивает свой более чем 400-летний исторический цикл, сейчас она отползает, потеряла свое историческое качество. Петр Своик, политолог, экономист (Казахстан)

Минск - Ташкент: дорожная карта

По итогам Минск и Ташкент вышли на подписание пакета документов. Только рабочие соглашения заключены в энергетике, АПК, науке и образовании, спорте. Вице-премьеры подписали дорожную карту. Лидеры сделали акцент на том, как будут "контролировать результативность".

Часть неофициальной программы президентов

Кроме официальных заседаний у президентов была насыщенная неформальная часть: они посетили Ташкентский технопарк, где под одной крышей собрано почти два десятка импортозамещающих производств. Лукашенко и Мирзиёев сажали деревья и вообще много общались в присутствии камер, но без журналистов.

Оба президента любят и развивают в своих странах хоккей - на "Хумо Арене" вместе посмотрели матч в первый же вечер прилета. Но зачем только смотреть, если можно самим показать мастер-класс?!