Новый генсек ОДКБ может посетить Беларусь в феврале

Новый генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов может посетить Беларусь в феврале. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, пишет БелТА.

Госсекретарь Совбеза 10 января в Москве по поручению председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, Президента Беларуси Александра Лукашенко представил нового генсека руководству Секретариата ОДКБ, Объединенного штаба ОДКБ, а также постоянным и полномочным представителям государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности.

Александр Вольфович провел также двустороннюю встречу с Имангали Тасмагамбетовым. "Сейчас совместно с Секретариатом ОДКБ дорабатывается план реализации решений, принятых на ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности и реализации приоритетов председательства Беларуси в ОДКБ в этом году. План уже отправлен на согласование в государства ОДКБ (думаю, в ближайшее время он будет согласован), и предложено вновь назначенному генеральному секретарю в феврале прибыть в Беларусь утвердить план у председателя Совета коллективной безопасности, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Приглашение Имангали Тасмагамбетов принял", - рассказал Александр Вольфович.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной безопасности, обменялись мнениями о ситуации в зоне ответственности ОДКБ, обсудили текущие вызовы и угрозы в Восточно-Европейском, Центрально-Азиатском и Кавказском регионах коллективной безопасности.