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Новый генсек ОДКБ может посетить Беларусь в феврале
Новый генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов может посетить Беларусь в феврале. Об этом сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, пишет БелТА.
Госсекретарь Совбеза 10 января в Москве по поручению председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, Президента Беларуси Александра Лукашенко представил нового генсека руководству Секретариата ОДКБ, Объединенного штаба ОДКБ, а также постоянным и полномочным представителям государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности.
Александр Вольфович провел также двустороннюю встречу с Имангали Тасмагамбетовым. "Сейчас совместно с Секретариатом ОДКБ дорабатывается план реализации решений, принятых на ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности и реализации приоритетов председательства Беларуси в ОДКБ в этом году. План уже отправлен на согласование в государства ОДКБ (думаю, в ближайшее время он будет согласован), и предложено вновь назначенному генеральному секретарю в феврале прибыть в Беларусь утвердить план у председателя Совета коллективной безопасности, Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Приглашение Имангали Тасмагамбетов принял", - рассказал Александр Вольфович.
Стороны рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной безопасности, обменялись мнениями о ситуации в зоне ответственности ОДКБ, обсудили текущие вызовы и угрозы в Восточно-Европейском, Центрально-Азиатском и Кавказском регионах коллективной безопасности.
Отдельное внимание было уделено реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в 2023 году, которые выдвинуты Беларусью в качестве председателя ОДКБ. "Они касаются в первую очередь урегулирования кризисных ситуаций, поднятия престижа ОДКБ в системе международных организаций, развитие системы кризисного реагирования, коллективных миротворческих сил и сил оперативного реагирования по решению задач по урегулированию конфликтных ситуаций, развитие информационно-аналитической составляющей", - пояснил Александр Вольфович.
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