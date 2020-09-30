Новый посол Израиля вручил копии верительных грамот

Новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Сергею Алейнику. Во время встречи дипломаты обсудили ключевые направления взаимодействия стран. Особое внимание уделили организации двусторонних контактов на высоком уровне. Также посол выразил благодарность Беларуси за принятые меры по оказанию помощи паломникам-хасидам.