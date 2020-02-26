Нурсултан Назарбаев готов оказывать всестороннюю поддержку новому главе ЕЭК Михаилу Мясниковичу

Дальнейшее развитие взаимоотношений между государствами внутри Евразийского экономического союза обсудили первый президент Казахстана и почетный председатель ЕАЭС Нурсултан Назарбаев и председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Назарбаев отметил, что готов оказывать всестороннюю поддержку новому главе ЕЭК в решении вопросов укрепления экономического союза. Речь идет о создании новых организаций, которые бы облегчили работу бизнеса и населения в странах интеграционной пятерки, это Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан. По итогам переговоров Совет Евразийской экономической комиссии поручил правительству Казахстана до 7 мая внести изменения в нормативно-правовые акты, дискриминирующие производителей сельхозтехники стран ЕАЭС.



