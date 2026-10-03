"Нужна единая твердая воля" - Турчин об интеграции нового типа в ЕАЭС

Евразийский межправительственный совет одобрил пакет решений для запуска общего энергорынка. Он запланирован на январь 2027 года. Главы правительств стран пятерки обсудили стратегические для всего союза вопросы.

В целом, белорусская сторона отмечает, в союзной пятерке необходима интеграция нового типа. Еще в повестке премьер-министров было несколько вопросов: от логистики до цифровизации.

Минск в эти дни - центр интеграции. Едва завершились переговоры на союзном треке, отгремели первые контракты на промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь", а дальше Евразийский межправсовет сверил часы в глобальном смысле. График был максимально плотным.

В повестке - 15 вопросов

Заседание в узком составе длилось несколько часов. Премьеры обсудили самые чувствительные темы. Лишь после в кулуарной беседе с участниками заседания удалось узнать некоторые подробности повестки.

Александр Субботин, министр технического регулирования и стандартизации Евразийской экономической комиссии:

"Два вопроса достаточно такие острые. Один из них касается разработки системы формирования и обмена электронными паспортами транспортных средств. Второй вопрос касается механизма взаимодействия органов по аккредитации. Тут тоже возникают искры между нашими странами - участниками. Мы еще молодой союз, и в процессе работы, это естественно, выявляются некие нестыковки и шероховатости в законодательной базе".

Беларусь предлагает перезагрузить подход к промышленной кооперации в ЕАЭС

Партнеры активно работаю над тем, чтобы барьеров и препонов в союзной работе было как можно меньше, а особенно тех, которые мешают свободному движению товаров и эффективной промышленной кооперации. Об этом говорили и в расширенном составе. Беларусь с оглядкой на свой опыт в индустрии готова быть локомотивом союзной промкооперации. Но здесь крайне важна координация общих усилий. Евразийская интеграция дает эту возможность. Но уровень нужно повышать, об этом сказал и премьер-министр Беларуси.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Сегодня необходима интеграция нового типа. Интеграция, в которой наука знает потребность промышленности, финансирование следует за перспективным продуктом, цифровые технологии повышают производительность, а логистика и общий рынок обеспечивают масштабирование. Союз по своему потенциалу готов к реализации такой масштабной задачи. Нужна только наша единая твердая воля идти по этому пути".

Свыше 20 промпроектов сейчас в программе механизма финансовой поддержки. 8 из них уже реализуется. Создано почти 1 тыс. новых рабочих мест. Теперь к активной работе призывают и производителей в сфере АПК. Самым перспективными поддержку обеспечат.

Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии:

"Мы ожидаем присоединения агропромышленных комплексов к этим механизмам. Деньги имеются, так что, пользуясь случаем, обращаем внимание бизнеса на эти важные направления. Здесь есть чем позаниматься. Мы также обсудили вопросы дополнительных мер поддержки наших совместных проектов, не только финансовых, но и поддержек, связанных с торговой политикой, для того, чтобы проекты более устойчиво себя чувствовали на рынке в условиях той нестабильности, которая в торговле есть".

Прогнозы союзники делают оптимистичные. 10 % взаимная торговля прибавила за январь - июнь. По году намерены взять планку в 100 млрд долларов. Главное - все страны настроены на продуктивную работу и дальше, на Межправсовете это подтвердили.

Бакытжан Сагинтаев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии:

"Межправсовет одобрил пакет решений по формированию общего электроэнергетического рынка. Поправки коснулись правил взаимной торговли электрической энергией, информационного обмена и определения пропускной способности межгосударственных линий электропередачи. Принятие этих документов - необходимое условие для фактического запуска общего энергетического рынка с 1 января 2027 года".

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в декабре в Москве

Интеграционное объединение крепнет и новыми зарубежными контактами. Уже ведутся переговоры по созданию зоны свободной торговли с Индией и Тунисом. А это новые многомиллионные рынки для экспорта товаров. Итоги года премьеры пятерки подведут уже зимой. Следующий Евразийский межправсовет в декабре примет Москва.