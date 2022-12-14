Нужно максимально активизировать процесс вступления в ШОС - Головченко

Мы не ищем пути на Запад. Пусть они ищут пути к нам. Не мы разрывали связи, не мы предпринимали враждебные действия, не мы вывозили посольства. Не мы вводили санкции и запреты. В условиях развернутой против нас санкционной войны внешнеэкономическая деятельность - это ключевой приоритет. И здесь нет места пустословию, формальным отчетам и мероприятиям для галочки. Мы достаточно успешно прошли самый острый период, связанный с экономическим давлением на нас. Это потребовало серьезных усилий, напряжения кадров на всех уровнях. Сегодня уже можем утверждать, что экономический блицкриг не удался. В фокусе особого внимания следует держать интеграционную тематику с нашим основным партнером - Российской Федерацией и такими интеграционными образованиями, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и так далее. Отстаивать там наши интересы, где уже участвуем, и максимально активизировать процесс вступления в те организации, в отношении которых такие решения приняты. Я имею в виду прежде всего ШОС.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси