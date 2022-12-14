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Нужно максимально активизировать процесс вступления в ШОС - Головченко
"Дипломат - это гражданин Республики Беларусь. В какой бы стране он ни работал, какие бы функции ни выполнял, прежде всего он должен быть патриотом, живым примером честного и самоотверженного служения Родине", - премьер-министр Роман Головченко поставил задачи перед МИД, представляя коллективу внешнеполитического ведомства нового министра иностранных дел Сергея Алейника. Головченко подчеркнул: стоящие перед министерством глобальные задачи не изменились. Внешние связи, политические, особенно экономические никто не отменял. А санкции, ограничения и рестрикции не вечны.
Мы не ищем пути на Запад. Пусть они ищут пути к нам. Не мы разрывали связи, не мы предпринимали враждебные действия, не мы вывозили посольства. Не мы вводили санкции и запреты. В условиях развернутой против нас санкционной войны внешнеэкономическая деятельность - это ключевой приоритет. И здесь нет места пустословию, формальным отчетам и мероприятиям для галочки. Мы достаточно успешно прошли самый острый период, связанный с экономическим давлением на нас. Это потребовало серьезных усилий, напряжения кадров на всех уровнях. Сегодня уже можем утверждать, что экономический блицкриг не удался. В фокусе особого внимания следует держать интеграционную тематику с нашим основным партнером - Российской Федерацией и такими интеграционными образованиями, как СНГ, ЕАЭС, ШОС и так далее. Отстаивать там наши интересы, где уже участвуем, и максимально активизировать процесс вступления в те организации, в отношении которых такие решения приняты. Я имею в виду прежде всего ШОС.
Новый глава МИД назвал приоритеты внешней политики
"Министерство иностранных дел не должно быть сторонним наблюдателем в отношении интеграционной повестки в Союзном государстве", - отметил премьер. Глава МИД в свою очередь подчеркнул, что приоритеты внешней политики Беларуси остаются неизменными.
Главный ориентир четко определен главой государства - это сохранение и укрепление суверенитета, независимости, развитие экономического потенциала и повышение благосостояния наших граждан. Мы будем продолжать активное противодействие политическому, экономическому и информационному давлению, которое продолжает оказываться на нашу страну. Нацелены на отстаивание интересов Беларуси на многосторонних площадках, активизируем работу и будем продолжать продвижение значимых международных и региональных инициатив для повышения роли и имиджа нашей страны на международной арене.
Сергей Алейник отметил, что предстоит продолжить работу по переориентации белорусского экспорта, выпавшего из западного рынка, рынка Украины, на альтернативные рынки. "Особое внимание санкционным издержкам. Они не должны сказываться на работе наших предприятий и трудовых коллективов", - резюмировал министр.
Фото:БелТА
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