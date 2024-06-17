О чем будут говорить на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России 17 июня

В Минске 17 июня пройдет заседание 66-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Повестка обещает быть традиционно насыщенной. О чем будут говорить коллеги из двух стран, рассказал Антон Малюта.

И в белорусском, и в российском парламентах сейчас кипит активная работа. И хоть союзные коллеги на связи постоянно, на такие большие заседания, как сегодня, они собираются - так повелось - дважды в год. А значит тем для обсуждения всегда хватает. Самая важная сегодня - это бюджет за 2023 год.

Эта сессия будет 66-й по счету. Не пугаясь магии цифр, заглянем в историю. Парламентское собрание берет свое начало в 1996-м. Тогда же были заложены основные принципы его функционирования, которые работают до сих пор. Например, это равное число представителей от каждой из сторон: по 36 человек. И так же, как в белорусском парламенте, в союзном собрании действуют профильные комиссии по самым разным направлениям: от экономики до туризма, а всего их 14. Поэтому в поле зрения законодаталей находятся вопросы очень широкого профиля.

Например, в рамках "Правительственного часа" планируется обсудить, как формируется и развивается общее научное и образовательное пространство. А также в этот день изберут заместителей председателя собрания и руководителей профильных комиссий. Это связано с обновлением состава с белорусской стороны после единого дня голосования.