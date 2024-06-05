О чем говорили Лукашенко и губернатор Иркутской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня провел в Иркутске встречу с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым, сообщает БЕЛТА .



Главу белорусского государства у здания Правительства Иркутской области встречали с хлебом-солью и народными песнями. Вместе с губернатором к Александру Лукашенко вышли ветераны войны и труда, артисты фольклорного ансамбля Иркутского товарищества белорусской культуры и народного фольклорного ансамбля "Оберег" Иркутского областного Дома народного творчества.

"Знаю, что вы давно желали посетить Байкал. В сентябре 2020 года (в это время Игорь Кобзев посещал с рабочим визитом Республику Беларусь. - Прим. ред.) вы сказали, что сделаете это обязательно. Спасибо, что сдержали свое слово", - сказал руководитель российского региона.



Игорь Кобзев проинформировал Президента Беларуси о возможностях региона и его промышленном потенциале. Он остановился на экономике области и рассказал о реализации крупнейших инвестиционных проектов.

"Нам сегодня нужно и необходимо присутствие наших братьев, коллег и партнеров. Мы всегда открыты", - подчеркнул губернатор.

После встречи с Игорем Кобзевым Александр Лукашенко пообщался с местными жителями: горожане собрались у крыльца в ожидании Президента Беларуси. Как оказалось, у многих из них родственники проживают в нашей стране.

"Приезжайте почаще", - попросили иркутяне, делая памятные фотографии с белорусским лидером.

Затем глава государства направился на Иркутский авиационный завод.

Беларусь и Иркутская область имеют давние и прочные взаимоотношения. Этот российский регион является для Беларуси давним и важным партнером как в торговле, так и в инвестиционной и культурной сферах.

Как известно, Беларусь и Россия особое внимание уделяют развитию собственного авиастроения. Перед российской авиастроительной отраслью стоит задача реализовать масштабные проекты по наращиванию объемов выпуска судов гражданской авиации. Предприятия Беларуси давно подключились к реализации этой задачи, они помогают с поставками авиационных компонентов, узлов и агрегатов.

В числе других сфер взаимодействия - лесное хозяйство и строительство. Кроме того, для Иркутской области могут представлять интерес белорусское горно-шахтное оборудование и карьерная техника, грузовые автомобили, пассажирский транспорт.