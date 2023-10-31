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О чем говорили на встрече Президент Беларуси с послом Кыргызстана
О двусторонних планах звучало накануне на встрече Президента с послом Кыргызстана. Минск и Бишкек могут увеличить товарооборот и развивать совместные производства. Эрмек Ибраимов завершает дипмиссию в нашей стране. Это хороший повод посмотреть на итоги. За последние 4 года сделано немало. Рассчитывают, что и на новой работе дипломат будет продвигать интересы стран.
Я очень часто думаю о взаимодействии Беларуси с постсоветскими республиками. И на примере Кыргызстана обычно прихожу к выводу, что мы сотрудничаем с республиками, как бог на душу положит. Что-то осталось от советского периода. Допустим, закупали мы у вас семена сахарной свеклы. Наверное, и продолжаем это делать. Нас качество устраивает и так далее. Но чтобы выработать такой постоянный план, дорожную карту, как модно говорить, сотрудничества Беларуси с республиками бывшего Советского Союза - теми, которые хотят с нами сотрудничать, мы так и не подошли к этому.
В то же время с другими странами, в том числе так называемой дальней дуги, такой подход практикуется. "По отдельным странам принимаем отдельные решения. Допустим, декрет Президента по России, Китаю и так далее", - отметил белорусский лидер.
Александр Лукашенко предположил, что дело в подходе к сотрудничеству с постсоветскими республиками: "Они и так наши, мы всегда с ними наладим отношения. А с другой стороны, ведь план такой нужен".
"И нам в Министерстве иностранных дел надо иметь страновые планы взаимоотношений, особенно с Кыргызстаном. У нас есть что предложить кыргызскому государству. У них много чего есть что нам нужно. И такие связи у нас обязательно должны быть", - подчеркнул глава государства.
В середине октября наш Президент был в Кыргызстане. Лидеры стран общались на полях саммита СНГ. Что касается двустороннего сотрудничества, сейчас хороший шанс его еще больше активизировать.
В 2022 году общая торговля была в районе 170 млн долларов, тенденция роста есть и в этом. Беларусь и Кыргызстан работают над рядом перспективных совместных проектов в разных отраслях экономики. Беларусь готова делиться технологиями. Главный интерес - промышленная кооперация и логистика.
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