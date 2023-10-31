О чем говорили на встрече Президент Беларуси с послом Кыргызстана

Я очень часто думаю о взаимодействии Беларуси с постсоветскими республиками. И на примере Кыргызстана обычно прихожу к выводу, что мы сотрудничаем с республиками, как бог на душу положит. Что-то осталось от советского периода. Допустим, закупали мы у вас семена сахарной свеклы. Наверное, и продолжаем это делать. Нас качество устраивает и так далее. Но чтобы выработать такой постоянный план, дорожную карту, как модно говорить, сотрудничества Беларуси с республиками бывшего Советского Союза - теми, которые хотят с нами сотрудничать, мы так и не подошли к этому.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь