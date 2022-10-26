В Европе включили режим жесткой экономии. Использование лестниц вместо лифтов и душ только в холодной воде, по версии еврочиновников, могут спасти Европу. Ирония судьбы в том, что именно европолитики обещали Беларуси крах экономики из-за санкций, но получили полный провал сами. Также и с уроками демократии - сами же утопают в протестах и полицейской жестокости.

О чем молчит европейское телевидение - расскажем в авторском комментарии Марии Петрашко.

Всем привет! Я Мария Петрашко, Агентство теленовостей. По европейскому телевидению вам не покажут, да и оппозиционные СМИ почему-то не рассказывают, сколько же обещаний и страшилок оказались пустым пшиком. Нет, я не про то, что релоканты никому не нужны. И переехавшие "невероятные" так и не дождались обещанной материальной помощи от оппозиции. Хотя это встречается повсеместно.

Миграционная служба массово не продлевает иностранцам вид на жительство в Украине. Оставшиеся айтишники-белорусы собирают вещи в Европу. Большинство уже уехало Святослав Вышинский, украинский журналист

Уехали, будучи ограбленными. Дошли до нас вздохи о том, что украинские счета белорусских граждан были заблокированы с 24 февраля. Ну, а разве не знали эти бегущие релоканты, что любовь к Украине дорого стоит, а украинская власть не привыкла оставаться без финансовой помощи. Впрочем, все же не об этом. Европейские чиновники, особенно поляки и прибалты, устали обещать уже, как белорусская экономика упадет под гнетом санкций. Только вот почему-то не белорусские, а именно европейские компании и предприятия вынуждены закрываться и объявлять себя банкротами из-за нерентабельности работы в условиях энергетического и финансового кризисов. И я молчу про наше сотрудничество с тем же Катаром или Пакистаном и так далее.

Мы сегодня осваиваем новые рынки, прежде всего страны дальней дуги, сохраняем свое присутствие на наших традиционных рынках. Это Россия, Китай, ОАЭ. В Китае контейнерные перевозки выросли в 4 раза в этом году. То есть Беларусь усилила свое присутствие на тех рынках, где продукция востребована.

А те, кто громче всех предрекал крах нашей экономики, вдруг ощутили на себе иронию судьбы. Заказала Латвия новые электропоезда из Чехии, а доставить их своим ходом, оказалось, можно только через Беларусь. Но как, Латвия же санкционно могущественная страна, как она может себе такое позволить? Тем более, и система безопасности на поездах -российской разработки, что тоже противоречит русофобской идеологии латвийского правительства и сильно напрягает их спецслужбы. Весело нынче и в Польше. Экологические паны ищут, где бы купить уголь на зиму. Купить можно у соседей - тех самых, подсанкционных россиян и белорусов, но как его перевезти? Если ни через Беларусь, которой поляки сами же устроили блокаду и нарушили всю логистику. Отрубив сук, на котором сидят, они таки начали что-то подозревать?

Партия "Право и справедливость" ввела эмбарго в апреле 2022, оставив поляков без угля и газа на зиму. Остальная Европа сначала запаслась, а потом делала жесты для "борьбы с Путиным". Партия даже оплатила 100 000 тонн угля, которые должны были поступить из России. Но из-за того, что они ввели эмбарго, у нас нет ни угля, ни денег. Россия была лучшей в этом. Адриан Кларенбах

Но не только польское правительство ненавидит своих граждан. Это черта объединяет всех, кто почему-то пытался учить нас демократии и правам человека.

Еще одна из самых популярных уток прозападной пропаганды - Беларусь участвует в специальной военной операции Украины. Уже все подтвердили, что нет там белорусской армии, но академия лжи клепает фейки. Ну, а зачем рассказывать тупому очевидные вещи, если можно грамотно подыграть. Конечно, участвуем, вопрос - как.

Сегодня наше участие заключается в том, что мы лечим россиян и украинцев, кормим россиян и украинцев и больше всего, в подавляющем большинстве, предоставляем убежище беженцам из Украины. Их в сутки к нам прибывает по 400-500 человек. Мы их уравниваем полностью в правах. Вот наше участие. Но мы никого там не убивали и убивать не собираемся Александр Лукашенко, Президент Беларуси

А теперь воспользуемся тем, чего нет у поклонников оппозиции и прозападных СМИ - логикой. Для Киева Беларусь прямая угроза с севера, любые маневры на нашей территории раздражают, что играет на руку нашим стратегическим партнерам. А режим повышенной террористической опасности не только нужен, но также подчеркивает наши серьезные намерения по защите собственной безопасности. Что же касается следующего вброса, что альянс НАТО может вписаться в украинский конфликт открыто, а не как все это время исподтишка поставляя оружие, наемников и инструкторов. Я уже рассказывала, что ядерные учения нужны альянсу, чтобы отвлечь европейцев и американцев от пика социальных проблем. Но что касаемо открытого участия НАТО в конфликте, здесь тоже уходим в финансы. Торговые отношения стран НАТО с Россией никто не отменял (даже несмотря на санкции). А открытая конфронтация ударит по инфраструктуре, не увидит тогда Европа ни газ, ни нефть, ни уголь, ни металлы. А если вдруг американских HIMARS на всех не хватит, в итоге палками-капалками что ли воевать?

Развертывание региональной группы войск не означает вступление Беларуси в войну, это, скорее, реакция на военные угрозы по периметру границ

Необходимости в участии совместных сил РФ и Белоруссии в спецоперации нет, действующая группировка справляется - глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ружье не выстрелило. Но повисло на стене.

Грамотным политикам порой необязательно стрелять, достаточно показаться с автоматом или напомнить, что ружье не на стене висит, а заряжено. И нацелено на центры принятия решений. Ну, так, вдруг запамятовали.