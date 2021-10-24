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О "Европе двойных стандартов"
Но вот что происходит, когда они сами сталкиваются с высокомерием и понуканием более сильных.
Владимир Макей в своем Facebook на неделе предложил пройти небольшой тест. Глава внешнеполитического ведомства привел несколько цитат о "Европе двойных стандартов" и "финансовом шантаже". Автора строк мы предлагаем вам угадать вместе с нами. Итак, вот фрагмент сказанного.
"Правила игры должны быть одинаковы для всех.Недопустимо навязывать свои решения другим без законного основания. Поэтому тем более неприемлемо использовать для этой цели язык финансового шантажа, говорить о штрафах или использовать еще более широкие слова. Я отвергаю язык угроз, угроз и вымогательства. Этот шантаж становится методом политики в отношении одного из государств... Демократии так не поступают".
Итак, вопрос на миллион. Кому из политиков принадлежат эти слова?
Варианты ответов:
1. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши;
2. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии;
3. Владимир Путин, Президент России;
4. Александр Лукашенко, Президент Беларуси.
А давайте для начала попросим компьютер убрать два неверных ответа
Итак, Моравецкий или Лукашенко?
Очень похоже на риторику белорусского лидера, но такой цитаты у Президента я не помню. Неужели Моравецкий настолько закопался в двойных стандартах? Учитывая уровень и характер его поведения -думаю, да.
Действительно, это цитата премьер-министра Польши, сказанная в Европейском парламенте.
Владимир Макей тонко подметил, что слова Моравецкого подозрительно напоминают ему выступления Александра Лукашенко. Судите сами:
"Доходящие до нас патерналистские поучения о демократии, верховенстве закона, о том, как мы должны формировать нашу собственную Родину, о том, что мы делаем неправильный выбор, что мы слишком незрелы, являются фатальным направлением нарратива, предлагаемого некоторыми. Штрафы, репрессии экономически более сильных стран против тех, кто все еще борется с наследием нахождения на плохой стороне железного занавеса - это неправильный путь".
Только вот Президента Беларуси за подобные речи в той же Европе называют диктатором и обвиняют в авторитаризме. А с премьера Польши взятки гладки.
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