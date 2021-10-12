О новых аспектах идеологии Минска, о деятельности деструктивных телеграм-каналов - в проекте "Успеть до полуночи"

Соблюдение мер безопасности - в первую очередь личная ответственность каждого гражданина Беларуси. И даже уверенность в собственном здоровье не причина игнорировать рекомендации Минздрава. Именно на гражданскую ответственность в вопросе сохранения здоровья обратила внимание начальник главного управления идеологической работы по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова.

О новых аспектах идеологии столицы, о деятельности деструктивных телеграм-каналов, а также фейках вокруг назначения Ольги Чемодановой на новую должность вы узнаете первыми из первых уст в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи" в вечернем эфире "Беларусь 1".