В руководство правительства пришла новая команда. Если говорить коротко о задачах, то они на 5 лет определены Всебелорусским собранием, а этой весной еще раз артикулированы Президентом. В Послании белорусскому народу и парламенту Александр Лукашенко напомнил руководителям экономического блока, что главная задача - выполнение ранее поставленных задач. Точка.

Итак, подробнее о новых лицах в правительстве наш политический обозреватель Наталья Бреус.

"Темных лошадок" в обновленном руководстве Совмина нет. Все они - люди известные и в коридорах власти, да и для широкой общественности. Что объединяет - так это, пожалуй, то, что все они настоящие профессионалы в своих сферах. Сейчас чуть подробнее о каждом.

Для теперь уже премьер-министра Сергея Румаса это второй заход в правительство. Вообще, вся его карьера была так или иначе связана с финансовой сферой. И, как мы помним, он уже работал в Совете министров на позиции вице-премьера с 2010-го. А последние 6 лет руководил Банком развития, который курирует систему финансирования госпрограмм и значимых для страны инвестпроектов. Тут одна только модернизация деревообработки чего стоит - отрасль заметно взбодрили. Знает Румас все перипетии и нюансы в агарной сфере. Принципиальный, требовательный, современный - именно так отзываются о новом премьере те, кто с ним работал.

Александр Турчин на позиции первого вице-премьера будет вести экономику и финансы. Он окончил экономический университет. Зарекомендовал себя отличным организатором, поработал в Гродненской и Минской областях, помощником Президента в Гомельском регионе. Надо сказать, что его предыдущая должность руководителя аппарата Совмина не очень публичная, но по статусу равна министерской. Турчин больше известен общественности как глава Совета по развитию предпринимательства при Президенте. Это не единственная, но, по сути, главная площадка для внятного диалога бизнеса и власти. То есть - первый вице-премьер занимался в последнее время системными вопросами, как сделать жизнь бизнеса проще. "Адекватный" - так пишут о Турчине ресурсы и СМИ, которых сложно заподозрить в чрезмерной лояльности к власти.

Вопросы ЖКХ, строительства и транспорта будет курировать в команде обновленного правительства Владимир Кухарев. Что мы знаем о вице-премьере помимо того, что он окончил три вуза? Работал на разных позициях в Комитете госконтроля, смог набраться опыта на серьезных позициях в руководстве столичной власти. Все-таки именно Минск задает тон в развитии новых подходов и отработке их в коммунальной сфере, транспортной и вопросах строительства. То есть - "пощупал", знает всю кухню на местах.

Игорь Ляшенко в правительстве будет отвечать за промышленность и топливно-энергетический комплекс. Подросла смена - так говорят, имея в виду многолетнюю работу Владимира Семашко на этом посту. Ляшенко получил экономическое образование в Гомеле, работал в этом же областном центре на химическом заводе, пройдя путь до руководителя предприятия. Возглавлял сложнейший нефтехимический концерн, от которого зависит значительная часть ВВП страны, с 2014. То есть - глубоко в теме. А иначе топ-менеджеру управлять в этом секторе будет просто нереально.

Обширный социальный блок - теперь поле деятельности для Игоря Петришенко. Опытный управленец и дипломат до последнего времени представлял и отстаивал интересы Беларуси в Российской Федерации. Закалка посла весьма пригодится в новой должности. Он будет отвечать за здравоохранение, образование, культуру, спорт – за то, что близко людям.

Примечательно, что свой пост в правительстве сохранил Михаил Русый. Он курирует вопросы агропромышленного комплекса в Совмине с 2012 года. А в сельском хозяйстве - всю жизнь.

Интересно, что команда правительства обновилась поколением 70-ых. Большинству нет и 50 – сплав опыт и энергии, можно сказать. Это относится и к новому министерскому пулу. Их инициативы, нацеленность на победы пригодятся для работы в сложных сферах. Новому министру экономики Дмитрию Крутому даже и того меньше - 37, но с его подачи министерство, в котором он уже работал, должно быстрее адаптироваться к новым реалиям. Толковый - так говорят о новом министре строительства. Стаж Дмитрий Микуленок нарабатывал в Минске, возглавляя столичный УКС. Промышленность - не простая вотчина для Павла Утюпина, которому пригодится опыт работы не только в Белшине, но и в Минэкономики. Такая база будет очень кстати. Назначая нового министра связи, Президент отметил его глубокие знания сферы информационных технологий - это важно, учитывая государственный замах на IT-страну. Тут нужно видеть перспективу. Роман Головченко после приличного стажа дипломатической работы возвращается в Госкомвоенпром.