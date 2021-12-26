О политических итогах 2021-го обозреватель Наталья Бреус

В масштабах страны год уж точно войдет в историю как непростой период. Период, когда вдруг по-новому осознали, казалось бы, очевидные вещи: страну и независимость надо отстаивать, здоровье беречь, а надежных друзей - держаться. Как бы ни было трудно, какое бы мощное давление не шло извне - от санкций до фейков и медиавбросов - нужно идти вперед. Пусть даже против Беларуси и развязана самая настоящая гибридная война!

Даже несмотря на это, в 2021 году не застопорили большие и малые, но главное - важные дела для страны. Увы, COVID еще окончательно не отступил, а большая политика пока все равно преимущественно в онлайне. Правда, об интеграции лидеры говорили глаза в глаза. Плюс к этому начаты серьезные конституционные преобразования. Те самые перемены. В общем, инфоповодов хватало!

Весь год на информационной передовой работали наши журналисты. О политических итогах 2021-го спросим у обозревателя Натальи Бреус.

Коллеги, наш разговор мы неслучайно начинаем с этой точки. За мной, а точнее - за нами, сейчас и всегда Дворец Независимости. Символ государственности - как часто любят говорить журналисты. А я добавлю - центр силы и принятия решений. Хотя именно отсюда не раз в этом году звучало, что полномочиями готовы делиться. Они, правда, идут в связке с ответственностью. Об этом не надо забывать. 2021-й действительно стал непростым, но проходным его в нашей истории точно не назовешь.

Еще на старте года Президент сказал: нас не слабо попробовали на зуб в 2020-м, все это позади, но 2021-й станет определяющим. Момент переломный. По значимости - как первое Всебелорусское собрание в 90-ых. Тогда оно спасло страну.

Тема "заграница нам поможет" все еще будоражит некоторые умы. Но, несмотря на искусственно созданную внешними силами политическую напряженность в обществе, государство выстояло. Как я говорил, пока выстояло. И должен вас заверить, забегая вперед, мы выстоим. Будьте в этом уверены. Выстоим, чего бы нам это ни стоило. Потому что другого нам не дано. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Конституция

По сути, на Всебелорусском собрании был задан тон серьезным преобразованиям в стране. Что важно - мирным. Суверенитет достался нам без боя и крови. Дай бог так и дальше. С подачи народного вече с новой силой закрутился маховик реформы Основного закона. Учесть все. Не допустить ошибок. Обновить с прицелом на будущее. Проект новой Конституции выкристаллизовался. Свое слово по главному закону еще скажут люди.

Так мы защитим основы государственности. Сохраним и закрепим преемственность своего исторического опыта. Но давайте будем откровенны, и я публично об этом сегодня скажу: все будет зависеть от того, какой Президент придет на смену этому Президенту. Поэтому мы подстраховываемся Всебелорусским народным собранием. Вы видите, что легче и спокойнее вокруг нас не стало. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь













Спасибо врачам

COVID не исчез, но все как-то привыкли с ним жить. Какая бы по счету волна не накрывала, какой бы новый штамм не свирепствовал, лечим людей, опираясь на нашу медицину и врачей.

Особых претензий пока предъявить не могу, но расслабляться нельзя. Спасибо вам большое! Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Все нужные решения были приняты, а локдаун не может быть вечным. До всех дошло: в коронавирусе точно больше политики, нежели медицины. И, кстати, западным политикам общество сигнализирует - не перегибайте с антиковидом, иначе реакция людей не заставит себя ждать.

Бунт антиковид

Вы видите, что мир совершенно одурел, ошалел, и намного тяжелее стало работать. Пандемия усилила давление больших государств на средние и малые, и я уже говорил: для нас сейчас весьма важно выстоять, вытерпеть и победить в это трудное время. Самое главное сейчас - выжить. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Фейки, санкции, прессинг

Бороться с пандемией, но при этом успевать уклоняться от шквала критики - мол, не той дорогой идете. Это было сверхсложно. Коронавирус обострил мировую конкуренцию и геополитические игры. Почувствовали все. Посыпались провокации и фейки. При этом любой повод (даже если думали о безопасности) используется для информационного и санкционного террора, не глядя на доводы и здравые аргументы.

Под лозунгом демократии и мнимой заботы о правах человека творились и не такие дела. Американское фиаско в Афганистане еще аукнется миру. В том числе и новой волной мигрантов. И об этом, и вообще Лукашенко говорит открыто, не прогибаясь под изменчивый мир и его больших игроков.

Интервьюер поинтересовался у главы государства, почему Евросоюзу трудно с ним общаться:"Я отвечу, почему вам со мной сложно. Вам со мной сложно, потому что я не танцую под вашу музыку. Я провожу независимую политику. И от вас, и от кого угодно - от американцев, англичан, Евросоюза. Я вижу свой народ".













СМИ

Независимая политика в интересах своего народа - действительно эксклюзив для современного мира. Лукашенко и прежде не прятался от журналистов. А в этом году как никогда много общался с прессой. Белорусской, российской, западной. По тематике никаких табу!

Единственный антидот против информационного яда в виде фейков - это правда и еще раз правда. Как говорят в народе, капля камень точит. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Единство



Один в поле не воин. Когда за тобой большинство, это придает сил!

Если мы только потеряем все, что мы имеем, беды не миновать. И когда ты возвращаешься в очередной раз домой, в очередной раз начинаешь понимать, в какой красавице, в какой прекрасной стране, в каком прекрасном месте, подаренном нам богом, мы живем. Берегите это! Это принадлежит нашим детям! Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Интеграция

Пророческими оказались слова Лукашенко о том, что придет время - и Минску и Москве придется "отстреливаться" спиной к спине. По сути, так и есть. Этот год стал и временем большого апгрейда союзной интеграции.

Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов (они будут обнародованы, это не секрет), выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я как Президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы полноправные партнеры. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Большая политика

Об интеграции Лукашенко и Путин говорили глаза в глаза. Но в целом большая политика была преимущественно в онлайне. Редкие встречи лидеров "не через телевизор" - глоток свежего воздуха на фоне пандемийных ограничений и фобий. Хотя градус напряженности в мире только растет.

К сожалению, приходится констатировать, что нынешний год не способствовал улучшению международной обстановки. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

ЕАЭС

Вдруг отчетливо почувствовалось, что евразийская интеграция - это вам не чемодан без ручки. Вместе мы сильнее, и уже давно пора активизировать внутренние резервы.

Моя просьба, чтобы мы были вместе, потому что это давление будет нарастать. Запад давлением на Беларусь, Россию не ограничится. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь













Мигранты

Очередной "зацепкой" для Запада стала ситуация с мигрантами. Ноль реакции на водометы против детей и женщин! Зато громко вслух беспочвенные обвинения - Минск якобы спланировал кризис на границе. Беларусь точно не будет играть на судьбах беженцев. И этот козырь так легко было выбить из рук Лукашенко, открыв гуманитарный коридор, но что-то не торопятся.

Глубинные причины давления на Беларусь связаны именно с США. Я не буду перечислять все причины, постараюсь вам назвать главное. Главная причина кроется в том, что мы оказались главным звеном давления США и НАТО на Россию. Мы Украиной быть не хотим, наш народ этого не хочет, и никогда не будем. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Экономика и люди

Против Беларуси и развязана самая настоящая гибридная война!

Сейчас один из самых непростых этапов жизни страны: санкции, COVID, попытки расшатать нашу стабильность изнутри с целью изменения государственного строя. Но, невзирая на эти и другие вызовы, необходимо не допустить ухудшения основных экономических показателей и самое главное - защитить людей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В 2021 году не застопорили большие и малые, но главное - важные дела для страны. От больших калийных комбинатов, производств, так нужных регионам, до кардиоцентров. Политическая пена схлынет, а это останется.

Мы умеем делать все, когда мы суверенны, независимы, когда мы понимаем, что делаем для себя и своего народа. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь