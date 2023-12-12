О помощи развивающимся странам, экологических инициативах и сотрудничестве на равных - прямо и открыто. Итоги визитов Лукашенко в Эмираты, Китай и Африку

Объединенные Арабские Эмираты, Китай, сразу несколько стран Африки - декабрь получился чрезвычайно насыщенным в графике Президента Беларуси Александра Лукашенко, а также в международной повестке целого ряда государств. Прямые контракты, дорожные карты о будущем сотрудничестве и довольно резкие, а потому широко обсуждаемые выступления по сложным вопросам (как это было на саммите в Дубае) - все это только видимые результаты работы белорусского лидера. Это при том, что не все, конечно, открывается прессе.

Международные визиты белорусского лидера

Очевидно, что все эти визиты показали: Беларусь принимают и хотят быть с нами партнерами самые сильные игроки на международной арене. И это видно, начиная с того, как был организован дипломатический протокол - из 140 глав государств и правительств Александр Лукашенко на первой линии общего фото на климатическом форуме в Дубае. Это большая политика.

Климатический форум в Дубае: резкое выступление А. Лукашенко

Эмираты занимаются крупными и дорогостоящими экологическими инициативами. Выступление Президента Беларуси здесь было очень честным и потому довольно резким. Александр Лукашенко дал ответ на вопрос, где взять деньги на климатические проекты, которыми так "озабочен" весь мир.

А. Лукашенко: Деньги на экологию надо брать из денег на войну

"Чтобы уничтожить Ирак и Афганистан и привнести в эти страны "благо" для народов, истрачено, по оценкам, от полутора до двух триллионов долларов. А посчитайте, сколько денег ушло на то, чтобы защитить эти страны? А сколько людей погибло? Это в долларах не оценишь. Сегодня идет война в Украине. Это уже не полтора-два триллиона долларов. Это уже обойдется в пять триллионов долларов, если удастся договориться в ближайшее время о мире", - заявил Президент.

"Почему сегодня нет мира в этой части планеты? Потому что те ораторы, которые выступали в первых рядах, говорят и о мире, говорят о том, чтобы планета была чистой, озаботились о внуках, а в то же время развязали и ведут самую страшную войну на планете, - обратил внимание Александр Лукашенко. - А на Ближнем Востоке во сколько обойдется бойня? А если вспыхнет в Тихом океане? Это триллионы, триллионы долларов. Так давайте их направим на чистоту планеты. И не надо будет искать, как у нас говорят, "па завуголлі" эти деньги".

Итоги визита А. Лукашенко на Африканский континент

Говорил Александр Лукашенко и о помощи развивающимся странам в этом вопросе, много общаясь на полях саммита с африканскими лидерами. Именно сейчас в регионе действительно пошел процесс деколонизации. Африке нужно много: и технологий, и продуктов, и обучения. Все это Беларусь может предложить. Договорились о встречах на саммите, и буквально в течение десяти дней Александра Лукашенко уже принимали в Кении и Экваториальной Гвинее. Это восток и центр Африки, причем оба государства многое решают на континенте. 74 конкретных проекта в Экваториальной Гвинее, которые можно реализовывать уже завтра, и договоренности о сотрудничестве в Кении - вот результаты этих визитов, если коротко. Главное для Африки - белорусы идут как партнеры, а не с претензиями на то, от чего Африка пытается избавиться всеми силами.

Беларусь и Россия никогда не рассматривались как часть колониального мира. Наоборот, все, что связывало Совесткий Союз с Африканским континентом, это было строительство, здравоохранение и вообще все это развивалось в каком-то благотворительном ключе. В любом случае наше совместное прошлое не омрачено колониальными историями. Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России

Беларусь приходит в Африку как партнер

Беларусь приходит в Африку как партнер. Это следующий шаг в отношениях Беларуси и Африки. Конечно, ни о какой благотворительности речь не идет. Это тоже неравная позиция - об этом сказал Александр Лукашенко. Белорусы готовы привнести технологии, научить тому, что умеют сами. На возмездной основе. Только тогда это будет на равных.

"Гвинея, Беларусь и другие страны не должны импортировать то, что можно производить у себя. Страна не должна тратить валюту на закупки тех продуктов и товаров, которые возможны к производству в Экваториальной Гвинее. Аксиома", - резюмировал белорусский лидер.

"Второе. Когда мы встречаемся с некоторыми из представителей государств, в том числе и с моим другом из Экваториальной Гвинеи, я всегда говорю о технологиях. И некоторые начинают критиковать меня: "Ну какие технологии, ну не гигантская страна?" Должен сказать: да, мы не гигантская страна, но у нас достаточно тех технологий в сельском хозяйстве, промышленности и так далее, чтобы Экваториальная Гвинея, воспользовавшись ими, на ступень или даже две ступени поднялась выше", - отметил Президент.

Китай готов укреплять сотрудничество с Беларусью

Тот же принцип Беларусь реализует с Китаем. Это еще один зарубежный декабрьский визит, который активно обсуждали во всем мире. Си Цзиньпин, за чьим "временем" стоят в очереди практически все западные лидеры - от Макрона до Шольца, с Президентом Беларуси общался втрое дольше запланированного по протоколу. Беларусь - стратегический партнер для Китая.

Особенные отношения лидеров Беларуси и ОАЭ