Венесуэлу в начале недели затянуло дымом. Имперские амбиции не оставляет Запад, в частности США, вновь используя для этого подходящий для наведения деструктива случай - выборы. Свергнуть власть, установить марионеточное правительство и грабить страну в интересах "демократии". Политический стиль Белого дома в реализации государственных переворотов уже досконально изучен, а характерный почерк ни с чем не перепутаешь.

Для раскачивания протестных настроений в Венесуэле традиционно использовали электоральный период. В стране состоялись президентские выборы и Национальный избирательный комитет Венесуэлы объявил победителем Николаса Мадуро. Он набрал более 51 % голосов, опередив кандидата от оппозиции, бывшего дипломата Эдмундо Гонсалеса, у которого чуть больше 44 %. Оппозиция с поражением не смирилась и вывела своих сторонников на улицу. В США тут же заявили, что Николас Мадуро должен уступить победу. Подробности в рубрике "Скриншот".

NO PASARAN!

Венесуэла страна красивых женщин и политических контрастов, а еще богатых нефтяных месторождений. И это едва ли не основное проклятье Боливарианской Республики. В США уже давно считают запасы своими и предпринимают все возможные усилия для сопряжения желаний и возможностей. Странно конечно, но вот президент Венесуэлы Николас Мадуро не разделяет подобные взгляды с обитателями капитолийского холма. А значит, как вы правильно догадываетесь, он должен быть смещен и заменен на более сговорчивого политика.





Самой яркой американской вспышкой на этом пути пока по праву считается Хуан Гуайдо. В 2019-м ушлый выпускник Университета Джорджа Вашингтона объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. А столь обласканный многими политологами в наши дни Дональд Трамп признал его легитимность. Тень от автозагара упала и на 50 стран, которые выразили аналогичную позицию. В итоге Гуайдо руководил правительством в изгнании аж до 2023 года, пока его не сожрали коллеги по опасному бизнесу. Ох уж эти параллели. В нынешней электоральной кампании "легитимным" американским наместником в Венесуэле назначен Эдмундо Гонсалес.

Очевидно, что США внимательно следили за президентскими выборами в Венесуэле, которые состоялись в воскресенье, и последующим объявлением Национального избирательного совета Венесуэлы. Во-первых, позвольте мне сказать, что США приветствуют венесуэльский народ за его мужество и приверженность демократии, проявленные при участии в этих выборах перед лицом репрессий и невзгод. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Демократия, мужество, невзгоды - как это она еще про невероятных забыла упомянуть. Хорошо хоть все акции протестов и нападения на силовиков называют мирными, а то мы сами вряд ли бы догадались. Но с другой стороны, кто мы такие, чтобы ставить под сомнение заявления представителей Белого дома.

В США искренне удивляются, тому, что технологии цветных революций начали давать сбой. Все чаще люди по всему миру начали давать отпор попыткам государственного переворота. Как оказалось, порой не достаточно проголосовать на избирательном участке, свой выбор приходится отстаивать перед теми, кто готов погрузить страну в хаос. Кажется, что выводы сделали все, кроме американских политтехнологов. В США признали оппозиционера Эдмундо Гонсалеса победителем на президентских выборах в Венесуэле.





Перед историей, перед этой Конституцией и перед страной я возлагаю на господина Гонсалеса ответственность за все, что происходит в Венесуэле. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Сегодня Венесуэла фактически масштабирует белорусский опыт противостояния вмешательству во внутренние дела государства. Граждане демонстрируют поддержку избранного президента, а силовой блок страны обеспечивает наведение порядка на улицах городов.

Мы являемся свидетелями государственного переворота, снова спровоцированного этими правыми фашистскими экстремистами, поддерживаемыми американским империализмом вместе с его сипаями и лакеями. Владимир Падрино Лопес, министр обороны Венесуэлы