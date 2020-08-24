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О попытке нарушения воздушного пространства Беларуси проинформировало Министерство обороны

Накануне вечером около 19:30дежурными силами ВВС и ПВО была пресечена провокация со стороны Литвы. С сопредельной территориив районе Ошмянского района был запущен зонд из восьми воздушных шаров. Провокация была пресечена. Военное ведомство уже подготовило соответствующие материалы и направило их в МИД для подготовки ноты литовской стороне.

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