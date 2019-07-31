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Лидия Ермошина: Конкурс на депутатское кресло может составить 4,5 человека на место

О предстоящей кампании и ее новшествах глава Центризбиркома накануне эксклюзивно рассказала в проекте "Разговор у Президента". По прогнозу Лидии Ермошиной, выборы будут альтернативными. Конкурс на депутатское кресло, учитывая опыт прошлой парламентской кампании, может составить 4 с половиной человека на место. При этом не исключено, что примерно 30 процентов депутатов нынешнего созыва захотят сохранить свое кресло. По мнению главы ЦИКа, белорусское общество готово к большему присутствию женщин в парламенте.

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Введя адрес прописки, избиратели смогут узнать свой участок для голосования. Также можно будет получить доступ к подробным картам избирательных округов. Это в том числе позволит избежать ошибок при выдвижении, ведь подписи в поддержку кандидатов за пределами его округа не учитываются.

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