О причинах трудностей и конфликта с российской стороной в сфере поставок энергоресурсов

Во время общения Президента с коллективом Шкловского завода газетной бумаги один из вопросов рабочих предприятия касался поставок энергоресурсов. В последнее время новости по этой теме наполнили информационное пространство. Их обсуждают не только специалисты и эксперты, но и простые люди. Учитывая их интерес, Александр Лукашенко высказался о причинах трудностей и конфликта с российской стороной в сфере поставок углеводородов - газа и нефти. Глава государства очень подробно и развернуто ответил на вопрос сотрудника завода, объяснив - в чем соль (видео).