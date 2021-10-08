О работе экономики в условиях западных санкций говорили на совещании у Президента Беларуси

Работа экономики в условиях западных санкций. Об этом накануне во Дворце Независимости говорил Президент с правительством. Надуманные ограничения бьют по предприятиям, на которых работают десятки тысяч людей. И важно сделать все, чтобы простые работники и их семьи не страдали из-за беглых предателей и их западных спонсоров-кураторов. Сегодня, когда мировая экономика так глобализирована, ни у кого не получится экономически закрыть страну в центре Европы. Тем более, что Беларусь - надежный партнер на многих рынках. Активнее нужно действовать на африканском, азиатском и не только. Проживем и без ЕС.

