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О работе экономики в условиях западных санкций говорили на совещании у Президента Беларуси
Работа экономики в условиях западных санкций. Об этом накануне во Дворце Независимости говорил Президент с правительством. Надуманные ограничения бьют по предприятиям, на которых работают десятки тысяч людей. И важно сделать все, чтобы простые работники и их семьи не страдали из-за беглых предателей и их западных спонсоров-кураторов. Сегодня, когда мировая экономика так глобализирована, ни у кого не получится экономически закрыть страну в центре Европы. Тем более, что Беларусь - надежный партнер на многих рынках. Активнее нужно действовать на африканском, азиатском и не только. Проживем и без ЕС.
Противодействие санкционным мерам
Также Президент напомнил, что многое зависит от активной работы правительства и МИД на внешнем контуре. Даже в этих непростых условиях в экономике позитивный тренд. ВВП вырос на 3 процента. Это прилично. Вышли на рекордное за последние 8 лет внешнеторговое сальдо, прибавили и в экспорте, и в валютной выручке. Растет спрос на грузовики, тракторы, продовольствие. Важно сохранить позитивную динамику.
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