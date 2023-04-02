США и ЕС в панике - в Беларусь возвращается ядерное оружие

О возможности размещения в Беларуси ядерного оружия Алекасндр Лукшаенко предупреждал наших так называемых партнеров. Не допускать эскалации напряженности возле границ Союзного государства - это все, что требовалось от США и их сателлитов. Какая риторика была в ответ? Обсуждение расширения географии размещения американского ядерного оружия в Европе (в частности у нас под боком - в Польше) и модернизация европейского ядерного арсенала.

Кстати, в Европе на данный момент размещается около 150 ядерных бомб США различной модификации. Есть ли у нас доверие к американцам и европейцам? Во-первых, США -единственная страна в мире, применившая ядерное оружие, причем для уничтожения мирного населения в своих интересах. Во-вторых, нам уже многое обещали, а по итогу: война экономическая, гибридная с проведением психологических операций и попытки госпереворота.

О ядерном щите Беларуси рассказываетЕкатерина Тихомирова.

Что только не говорили о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси на уходящей неделе. Эта тема пощипала нервишки мировому сообществу. После заявления Президента РФ Владимира Путина о том, что в Беларуси будет размещено тактическое ядерное оружие. В офисе украинского комика молвили, что Минск взяли в заложники. И кто бы это говорил?Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель был так возмущен новостью о тактическом ядерном оружии, что не заметил буквально под носом, всего в часе езды от брюссельской штаб-квартиры НАТО, американские ядерные арсеналы. В общем, решил Боррель расчехлить еще один пакет санкций. Вот только что в этот пакет положить, Европа уже сама не знает. Там на последний пакет едва наскребли по сусекам всей европейской бравой. "Гольнавыдумкихитра"- пошли по стадиям принятия неизбежного. Добро пожаловать! Отрицание.



Путин не сказал, что мы будем перебрасывать в Беларусь ядерные боеголовки. Он сказал, что мы создаем возможности, то есть, места хранения. Ульрих Кюн, Институт исследований проблем мира и безопасности (Гамбург)

Заистерила Польша, в пшеамнезии подзабыв, что совсем недавно упрашивала Дядюшку Сэма разместить у себя американскую ядерку. Точки над "i" расставил в эту пятницу Александр Лукашенко.

В складывающихся обстоятельствах и военно-политической обстановке вокруг нашей страны мной были активизированы настоятельно переговоры с президентом России Владимиром Путиным по возвращению в Беларусь ядерного оружия, именно по возвращению ядерного оружия, которое было выведено из страны в 1990-х годах. Тогда под гарантии - никаких санкций против тех, кто вывел, никакого давления, никакого планирования наступлений и революций. Все растоптано, все нарушено. Я хочу обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу. Своей историей, всем своим существованием мой народ это заслужил. Под плеткой жить больше не хотим и рабами не будем! Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Речь идет о тактическом ядерном оружии. Тактическое - это не стратегическое, оно имеет меньший радиус поражения и взрывную силу. Нести его могут как самолеты, так и ракетные комплексы."Искандер", согласно характеристикам, способен отправить ракету с боевой частью до 50 килотонн. Для сравнения: " Тополь", который стоял на дежурстве в Советской Беларуси, мог нести мегатонный заряд.Время наведения "Искандера" - считанные секунды. Пуск - не предотвратим, ракеты в воздухе способны быть перенацелены и весьма маневренны. Дальность полета - 500 км, скорость - гиперзвук. Размещение такого типа оружия - тактического - после угроз с западного направления, считайте, последнее белорусское предупреждение.

Кстати, на момент распада Советского Союза по запасам ядерного оружия Беларусь считалась восьмой страной мира. А в годы СССР была ядерной крепостью.Но развалилась огромная страна, и гарантии безопасности в виде ядерного щитабыли обменены на гарантии сомнительной евродемократии.

Я отдал неделю назад распоряжение нашим военным: немедленно восстановить площадки, на которых были размещены с ядерными боеголовками "Тополя" (стратегическая ракетная система. - Прим. ред.). Я сохранил все эти площадки. Должен сказать: надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда - если это надо - и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, которые сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы не перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Российская позиция по размещению тактического оружия- это ответ на британские снаряды с обеденным ураном для Украины. В них, кстати, тоже есть ядерный компонент. Но об этом молчат, например, в Туманном Альбионе. Как воду набирает в рот и представитель США. Они же там даже Совбез ООН собрали ради ядерки для Беларуси. А как насчет американского ядреного оружия в Европе?





Объективных причин для созыва сегодняшнего заседания, тем более по инициативе США, не видим.Я хотел бы задать американскому коллеге простой вопрос: может ли он подтвердить или опровергнуть, что американское ядерное оружие находится не только на национальной территории США, но и на территории Европы? Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН

Мы благодарны Украине за вынесение этого вопроса на сегодняшнее заседание Совета Безопасности. Мы считаем, что и Совет безопасности, и все международное сообщество должны наконец обратить самое пристальное внимание на то, какую реальную опасность несут совместные ядерные миссии НАТО и многолетнее размещение ядерного оружия Соединенными Штатами за пределами своей национальной юрисдикции. Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН

В Европе и Турции США держат порядка 150 своих ядерных бомб. До 2019 года эта информация была засекречена. Но тайну раскрыли после того, как в Парламентской ассамблее стран - участниц НАТО представили доклад "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников".

Факт Ядерные бомбы хранятся на шести американских и европейских базах в Бельгии (Кляйне Брогель), Германии (Биичель), Италии (АвианоГеди Торре), Нидерландах (Фолькель), и Турции (Инджирлик).Это не считая наследия периода Карибского кризиса.

Осенью 2022 года Соединенные Штаты объявили об обновлении ядерного арсенала в Европе. А еще в последние годы из США и Польши прямо звучали задумки и предложения о расширении географии размещения американского ядерного оружия. Где? Поближе к границам Союзного государства России и Беларуси.

Что может стать причиной нанесения ядерного удара? Если придут- без тактической или стратегической ядеркиесть чем ответить, предупредил Александр Лукашенко. Но вот если будет угроза уничтожения нашей страны, "ответ будет коротким, летящим на очень большой скорости".

Если мы будем видеть, что за этим кроется уничтожение нашей страны, мы применим все, что у нас есть, откровенно говорю. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы - жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Владимир Путин, Президент России (2018 г.)

Тактическое ядерное оружие в хранилище должно остудить пыл горячих американских и проамериканских голов до перехода опасной черты. В конце концов, говорят о цикличности истории. Что ж, тогда может пора бы ивспомнить...

Вы, господа, укайте, да оглядывайтесь! Мы вас не добили под Сталинградом, в Украине и в Белоруссии. Если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так укнем, что больше не будете укать! Никита Хрущев, первый секретарь ЦК КПСС (1953-1964 гг.)

