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ОАЭ, Китай и Африка - декабрь получился весьма насыщенным в графике Президента Беларуси

Объединенные Арабские Эмираты, Китай, сразу несколько стран Африки - декабрь получился весьма насыщенным в графике Александра Лукашенко и в международной повестке ряда государств.

Прямые контракты, дорожные карты о будущем сотрудничестве, откровенные и довольно резкие, а потому широко обсуждаемые выступления Президента Беларуси (как это было на саммите в Дубае) - все это только видимые результаты работы. Это при том, что не все открывается прессе. Но даже если просто посмотреть на "вес" лидеров на международной арене, с которыми у белорусского Президента были переговоры, и на то, как эти события освещались в СМИ, становится понятно: Беларусь принимают, ценят и хотят с ней сотрудничать. Подробности рассказала Катерина Круталевич.

Дата - 1 декабря. Кадры дипломатического протокола климатического саммита в Дубае. Из 140 глав государств и правительств Александр Лукашенко на первой линии общего фото. Не надо быть специалистом, чтобы понимать значимость этих деталей.

Эмираты занимаются крупными и дорогостоящими экологическими инициативами. К 2030 году, например, они планируют создать около 50 тысяч зеленых рабочих мест - это значит производства, ориентированные в первую очередь на сохранение природной среды, даже если это производство автомобилей или переработка мусора. За 15 лет Эмираты вложили около 40 млрд долларов в проекты по развитию альтернативных источников энергии. Выступление Президента Беларуси на саммите было очень принципиальным в этом вопросе и потому довольно резким.

Деньги на экологию надо брать из денег на войну

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Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Чтобы уничтожить Ирак и Афганистан и привнести в эти страны "благо" для народов, истрачено, по оценкам, от полутора до двух триллионов долларов. Ирак и Афганистан обошелся агрессору около двух триллионов долларов. А посчитайте, сколько денег ушло на то, чтобы защитить эти страны? А сколько людей погибло? Это в долларах не оценишь. Сегодня идет война в Украине. Это уже не полтора-два триллиона долларов. Это уже обойдется в пять триллионов долларов, если удастся договориться в ближайшее время о мире. Почему сегодня нет мира в этой части планеты? Потому что те ораторы, которые выступали в первых рядах, говорят и о мире, говорят о том, чтобы планета была чистой, озаботились о внуках, а в то же время развязали и ведут самую страшную войну на планете. А на Ближнем Востоке во сколько обойдется бойня? А если вспыхнет в Тихом океане? Это триллионы, триллионы долларов. Так давайте их направим на чистоту планеты. И не надо будет искать, как у нас говорят, "па завуголлі" эти деньги.

Эмиратам (которые, кстати, не тратят ни доллара на войну и вкладывают миллиарды в зеленую экономику, все равно приходится периодически переживать волну критики с Запада о том, что они нефтеэкспортеры) такая принципиальная позиция Беларуси, конечно, откликается.

К слову, Александра Лукашенко после саммита отдельно принимали в личной резиденции президента ОАЭ, что тоже говорит об особенных отношениях глав государств.


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Мир гораздо больше, чем Запад, по мере стремительного экономического развития Азии, по мере подъема богатых монархий Персидского залива. И если коллективный Запад хочет от нас соблюдения Парижских соглашений и перехода на более экологичные источники энергии, надо заканчивать ставить палки в колеса развитию наших национальных экономик и интеграции Союзного государства, потому что все эти современные технологии требуют достаточно существенного вложения средств.
Павел Фельдман, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений (Россия)

Говорил Александр Лукашенко и о помощи развивающимся странам в этом вопросе, много общаясь на полях саммита с африканскими лидерами. Нам это сложно представить, но не так давно (всего 120 лет назад) практически весь континент себе не принадлежал - его разделили Великобритания, Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Италия. И даже когда в 60-70 е годы африканские страны стали понемногу освобождаться, если политически это удавалось, то экономически они очень зависели.

И вот только сейчас эксперты говорят о реальной деколонизации Африки, когда Францию, например, практически вышвырнули из Нигера, запретив экспорт урана и золота. В Буркина-Фасо и Мали, Габоне и еще ряде государств, где есть те же золото, никель, титан, уровень жизни крайне низкий. По простой причине: их столетиями "выкачивали" на нет. Повторения африканцы не хотят, поэтому ищут партнеров без колониальной истории.


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Беларусь и Россия исторически никогда не рассматривались как составная часть западного колонизаторского мира. Наоборот, все, что связывало Советский Союз с Африканским континентом: строительство, здравоохранение, образование - преимущественно все это бесплатно. И самое главное слово, которое является важным для каждого африканца, - это "равенство".
Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России

Африке нужно много. И технологий, и продуктов, и обучения. Все это Беларусь может предложить. Договорились о встречах на саммите, например, с кенийским лидером - и буквально в течение десяти дней Александра Лукашенко уже принимали в Найроби и отдельно в Экваториальной Гвинее. Это восток и центр Африки, причем оба государства многое решают на континенте. 74 конкретных проекта в Экваториальной Гвинее, которые можно реализовывать уже завтра, и договоренности о сотрудничестве в Кении - вот результаты этих визитов, если коротко.


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Давайте начнем с того, что это уже 1 млрд 200 млн человек населения. Огромное количество ресурсов - кладовая планеты, может потягаться с Сибирью.
Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

Конечно, ни о какой благотворительности речь не идет. Это тоже неравная позиция - об этом сказал Александр Лукашенко. Белорусы готовы привнести технологии, научить тому, что умеют сами. На возмездной основе. Только тогда это будет на равных.

"Должен сказать: да, мы не гигантская страна, но у нас достаточно тех технологий в сельском хозяйстве, промышленности и так далее, чтобы Экваториальная Гвинея, воспользовавшись ими, на ступень или даже две ступени поднялась выше, - отметил Президент. - И мы готовы не просто прийти и тут урвать какой-то куш, как это делали колониалисты в прошлом, а в результате нашего сотрудничества научить этим технологиям людей в Экваториальной Гвинее. То, что умеем мы, мы передадим народу Экваториальной Гвинеи. То, что умеет делать народ этой страны, они передадут нам. В том числе и товары. Вот в чем смысл этого сотрудничества".

Китай готов укреплять сотрудничество с Беларусью

Тот же принцип Беларусь реализует с Китаем. Визит Александра Лукашенко в эту азиатскую страну активно обсуждали во всем мире. Си Цзиньпин, за чьим "временем" стоят в очереди практически все западные лидеры - от Макрона до Шольца, с Президентом Беларуси общался втрое дольше запланированного по протоколу. Беларусь - стратегический партнер для Китая.


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Пресса тут же оценила заявления: "Пекин выступает против вмешательства в дела Минска", "Китай готов защищать международные беспристрастие и справедливость вместе с Беларусью". Исторический уровень товарооборота почти в 6 млрд долларов в 2022 году, рост экспорта, совместные проекты - быть с Поднебесной сегодня хотят все, но не все могут. Китайцам, как и арабам, как и африканцам, важна репутация и партнеры, которые в нужный момент точно будут за.

В целом, итоги всех этих зарубежных визитов указывают на очевидное: в мире формируются новые центры силы, задачи которых перспективнее с точки зрения сохранения мира. Ни Китай, ни Эмираты, ни Африка не заинтересованы в разжигании конфликтов по многим причинам. Политика созидания и понимание, что их народы хотят жить хорошо, объединяет эти совершенно разные с точки зрения культуры и истории страны. Беларусь стоит на тех же принципах. Работаем, исследуем, строим, сохраняем, передаем. Думаем о будущих поколениях. Поэтому Президента так тепло встречают в разных концах света, это имидж Беларуси, которым легко гордиться.

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