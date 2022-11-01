3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Объективно и правдиво: в Могилевской области глава Администрации Президента и руководители силовых ведомств встретились с трудовыми коллективами
О социально-экономической ситуации и складывающейся военно-политической обстановке, в том числе вокруг нашей страны, о мировых вызовах говорили 1 ноября в Могилеве. С представителями трудовых коллективов встретились глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, руководители силовых ведомств, министерского корпуса. Довести объективную и правдивую информацию - главная цель разговора.
Самое главное, что это было из первых уст. Информация подана сжато, структурировано, понятно. И да, можно сказать, что люди успокоены, потому что все наши силовые ведомства готовятся к различным вариантам событий, но настроены на мирное решение всех вопросов.
Меня как мать не может не волновать эта обстановка. У меня растут дети. Я хочу, чтобы они жили в мирной, стабильно развивающейся стране. И как матери подрастающего мальчика мне важно понимать, насколько будет стабильная и мирная обстановка. Я хочу, чтобы он служил в мирное время.
Обстановка вокруг наших границ непростая. Но, как правильно было сказано и главой государства, и здесь повторилось, самое главное - работать на своих местах, сплоченность. Санкции мы преодолели и будем преодолевать и дальше. И санкции - это новые возможности, которые надо использовать.
О противодействии западным санкциям глава Администрации Президента Игорь Сергеенко говорил и с работниками предприятия "Моготекс". С 2017 по 2020 годы здесь проведена масштабная модернизация производства. Госинвестиции составили порядка 43 миллионов рублей. И это позволило оставаться конкурентоспособными на мировых рынках.
Сложности, санкции, но тем не менее все госпрограммы реализуются. Социально ориентированные подходы остаются. Страна живет полноценной нормальной жизнью. Но люди должны видеть и понимать, какие существуют риски вокруг нас и к чему нужно быть готовым. Готовым защитить свою страну, как говорит наш Президент, если это потребуется.
Сейчас на "Моготексе" выпускают весь спектр продукции - от домашнего текстиля до тканей с защитными свойствами. В этом году увеличили объемы. Экспорт скорректирован на восток - Россию, а такжена Казахстан и Таджикистан.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов