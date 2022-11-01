Объективно и правдиво: в Могилевской области глава Администрации Президента и руководители силовых ведомств встретились с трудовыми коллективами

О социально-экономической ситуации и складывающейся военно-политической обстановке, в том числе вокруг нашей страны, о мировых вызовах говорили 1 ноября в Могилеве. С представителями трудовых коллективов встретились глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, руководители силовых ведомств, министерского корпуса. Довести объективную и правдивую информацию - главная цель разговора.

Самое главное, что это было из первых уст. Информация подана сжато, структурировано, понятно. И да, можно сказать, что люди успокоены, потому что все наши силовые ведомства готовятся к различным вариантам событий, но настроены на мирное решение всех вопросов. Алексей Нестеренко, начальник управления ОАО "Могилевлифтмаш"

Меня как мать не может не волновать эта обстановка. У меня растут дети. Я хочу, чтобы они жили в мирной, стабильно развивающейся стране. И как матери подрастающего мальчика мне важно понимать, насколько будет стабильная и мирная обстановка. Я хочу, чтобы он служил в мирное время.

Обстановка вокруг наших границ непростая. Но, как правильно было сказано и главой государства, и здесь повторилось, самое главное - работать на своих местах, сплоченность. Санкции мы преодолели и будем преодолевать и дальше. И санкции - это новые возможности, которые надо использовать.

О противодействии западным санкциям глава Администрации Президента Игорь Сергеенко говорил и с работниками предприятия "Моготекс". С 2017 по 2020 годы здесь проведена масштабная модернизация производства. Госинвестиции составили порядка 43 миллионов рублей. И это позволило оставаться конкурентоспособными на мировых рынках.

Сложности, санкции, но тем не менее все госпрограммы реализуются. Социально ориентированные подходы остаются. Страна живет полноценной нормальной жизнью. Но люди должны видеть и понимать, какие существуют риски вокруг нас и к чему нужно быть готовым. Готовым защитить свою страну, как говорит наш Президент, если это потребуется.