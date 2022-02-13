Обеспечение безопасности - главное накануне референдума в Беларуси

Безопасность военная, политическая, общественная. Это слово сейчас мы слышим едва ли не чаще других. Именно ее обеспечение находится в центре внимания нашего государства и Президента в последние годы. Все мы помним пресловутое от Александра Лукашенко - спокойно жить нам не дадут. Президент знал, о чем говорил. Запад уже не скрывает свои намерения и почти перестал прятаться за слово "демократия", разваливая целые страны, разыскивая и финансируя внутри их откровенных маргиналов. Февраль тоже будет непростым. Во-первых, впереди у нас референдум. Уже очевидно, что в ход пойдет все, чтобы попытаться расшатать страну накануне важного и судьбоносного события. Миллиарды долларов, потраченные на неудавшийся госпереворот, беглым нужно отрабатывать, а потому в ход снова пошли травля и угрозы добропорядочным белорусам, экстремистские формирования за рубежом обсуждают создание целых интернет-платформ для публикации данных членов избиркомов. Да времена только изменились. Вместо ожидаемого ими страха и отказа выполнять свои обязанности беглые мятежники получили в ответ флешмоб под хештегом "мынебоимся".

Добавьте к этому внешнеполитический фон - американские политтехнологи спасают стремящийся к нулю рейтинг Байдена, а для этого у американцев десятилетиями есть только одно проверенное средство - маленькая победоносная война. Все равно, что гибнут миллионы, зато президент оплота демократии добавит себе пунктов 20 в рейтинге. Вот и сейчас у американских политиканов и псевдожурналистов истеричный приступ - Россия нападет на Украину. В общем нужно быть начеку и быть готовым. Вот к чему готовым, что в этой связи на неделе звучало на высшем уровне? Спросим у нашего политического обозревателя Натальи Бреус.

Иван, Виктория, приветствую! Сразу скажу, каких-то иллюзий и самоуспокоения на высшем уровне нет. Готовыми сейчас действительно нужно быть ко всему.

Кто-то может подумать, ай, где мы, а где ключевые акторы мировой политики.

Сегодня у Беларуси точно особая роль в международных процессах. Я не гиперболизирую. Сложность момента в том, что внутренняя белорусская повестка "параллелит" с накаленной внешней. Но по порядку. Сначала о нашем, насущном. Коллеги, две недели и уже референдум. Да, пришло время усилить Основной закон - угрозы и вызовы будут возникать постоянно. Последние события в Казахстане тому доказательство.





Референдум еще только грядет, а евродепутаты уже готовы давать оценки. Мол, фикция. Такая ангажированность не удивляет, а просто возмущает.

Возмущает, хотя здесь было и предсказуемо. Отчеты о политических кампаниях, как мы знаем, западные "блюстители демократии" готовят заранее. Давление, провокации, фейки - сегодня все идет в ход после провалившихся в Беларуси попыток госпереворота и мятежа.

Важный акцент сделает Президент - нам по силам и организовать референдум для спокойного волеизъявления, и защитить всех, кто в нем участвует. Это была реакция на уже возникающие наезды, например, на членов участковых комиссий.

Нужен коллективный иммунитет от манипуляций общественным сознанием! Пусть и "болючей", но все-таки действенной прививкой от информационного и психологического прессинга стали события 2020-го. Оружие все то же - соцсети и мессенджеры, но мы уже другие…

Усилить безопасность - это главное поручение Президента! Не исключено, что Запад может шантажировать Беларусь военными средствами. Силы НАТО в регионе продолжают наращиваться, временным присутствием уже и не "пахнет". МЧС и спасатели должны подставить плечо военным, если что...

Мое распоряжение было, чтобы мы определили в МЧС, какую часть будем вооружать. Не можем мы иметь численность вооруженных сил 200-300 тысяч. Мы договорились: 65 тысяч армии. Но если произойдет конфликт, война, то у нас в МЧС есть крепкие, надежные сотрудники. Это спасатели, но и вооруженные люди, которые встанут на защиту Родины. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Такие решения и милитаристский тон могут насторожить. Но уж точно не белорусский Президент "накручивает" ситуацию. Сейчас главная опасность в том, что достаточно одной провокации - и быть беде!

Вангую - поток провокаций и дезы будет только усиливаться. Информационные бомбы то и дело взрываются… Ну, лишь бы пушки молчали…

Главные лица большой политики на связи были все выходные. После Макрона и перед Байденом Путин переговорил с Александром Лукашенко. Формулировки - как всегда в таких случаях - сдержанные. Но и из них понятно, что говорили о том, что происходит. Скоординированность и решимость союзников - налицо. Это вам не деревянные автоматы… Сами украинцы, которых, по сути, толкают на войну, осознали: что паника - настоящая находка для врага, а военная истерия уже наносит ущерб экономике страны.