Обмен технологиями, наращивание торговли, развитие туризма. Сотрудничество с Краснодарским краем обсудили во Дворце Независимости

"Беларусь сегодня востребована в России как никогда" - Президент принял во Дворце Независимости делегацию Краснодарского края. Юг России, по сути, житница большой страны, Краснодарский край всегда был экономически успешным регионом Федерации.

В Беларуси для себя партнеры видят несколько актуальных направлений, при этом по многим вопросам уже идут не переговоры, а работа. Комбайны, тракторы, прицепы зерновозов - эту технику уже собирают совместно.

Краснодарцам очень важен и экологический аспект. Несмотря на достаточное количество нефти и газа, движение переводят на более чистые варианты. И белорусы могут это сделать. Благодаря активным контактам по итогам 2022 года товарооборот вырос на 60 % и составил 557 миллионов долларов. Белорусская промышленность располагает технологиями, которые можно успешно применить в стране-соседке.

"Кубань есть Кубань - это кормилица, передовой регион Российской Федерации во всех отношениях", - отметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что Беларусь активно развивает сотрудничество с различными российскими регионами. И главное, подчеркнул он, реализовать все договоренности, а их немало. "Это наш принцип: если договорились, надо выполнять. И в последнее время мы пришли к тому, что нам надо в России определяться по ключевым регионам, откуда можно работать на соседние регионы и так далее. Кубань мы рассматриваем как ключевой регион, где мы должны "заземлиться", - заявил глава государства. - Например, на севере России для Беларуси это Санкт-Петербург и прилегающие регионы, чтобы логистика была удобная".

Александр Лукашенко отметил, что уход из России и Беларуси "старых друзей" дал двум странам возможность развивать свои производства на собственной базе. К счастью, ее удалось сохранить. "Конечно же, Беларусь сегодня востребована как высокотехнологичная республика".

Отдельный пункт в сотрудничестве - агробизнес. Эта сфера не стоит на месте: постоянно нужны результаты в селекционной работе, подготовке профессионалов и технике для фермерства. Белорусы готовы поделиться опытом. Держать экономику, искать партнеров, что-то создавать, а не разрушать с учетом украинского опыта сейчас - задача номер один. Но при этом быть готовым к агрессии - нужно.

А. Лукашенко: Украина - только начало

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси сегодня серьезное внимание уделяется и оборонному комплексу. Подталкивают к этому последние события в регионе и мире. "Мы с нашим старшим братом (речь о недавних переговорах президентов Беларуси и России в Сочи - прим. Ред.) договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси. Конечно, публично это не озвучиваем. Последние наши переговоры на вашей земле были посвящены обороне и безопасности", - заявил глава государства.

В связи с этим он подчеркнул важность совместных действий, чтобы снизить вероятность нарастания вызовов и угроз: "Украина - это только начало, это цветочки. Ягодки могут нас ждать впереди, если мы не мобилизуемся и не покажем им, что мало не покажется. Нас, да и Россию в том числе, больше всего настораживает Польша, а за Польшей стоит Америка. Они решили разрушить все, что здесь есть, прежде всего Европейский союз. Главная точка опоры - это Польша. В 2020 году нас хотели туда присоединить, чтобы мы были разделительной линией между Россией, Востоком и Западом. Но не получилось. Поэтому мы сейчас уделяем огромное внимание оборонке".

Еще с советских времен в Беларуси работают над системами радиоэлектронной борьбы и связи. А сегодня, как показывают события, это одна из главных составляющих при ведении боевых действий.





Конечно, нужно расширять сотрудничество и не только в рамках промышленной кооперации. Агропромышленный комплекс края - это высокотехнологичный агропромышленный комплекс. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края России

Белорусов ждут у Черного моря

Еще одно не до конца отработанное направление - туризм. Краснодарцы любят белорусские леса, по словам губернатора, и сами ждут белорусов у Черного моря. Логистику упрощенного авиа- и железнодорожного сообщения сейчас активно обсуждают.