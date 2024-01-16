Обновленные Концепцию нацбезопасности и Военную доктрину Беларуси вынесут на утверждение ВНС

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит заседание Совета безопасности, которое посвящено рассмотрению двух важнейших документов стратегического планирования - проектов Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Беларуси, пишет БЕЛТА.



Значимость мероприятия, по словам главы государства, обусловлена и тем обстоятельством, что по новой Конституции оба документа утверждаются Всебелорусским народным собранием.



Ключевые направления трансформации современных рисков, вызовов и угроз в сфере национальной безопасности довольно подробно изложены в концепции и Военной доктрине, констатировал глава государства. "И многие заложенные там оценки и прогнозы уже сбываются", - обратил внимание белорусский лидер.



В качестве примера Президент привел ситуацию на Ближнем Востоке. "Это страшнейшая гуманитарная катастрофа. Обратите внимание, что угрозы применения ядерного оружия зазвучали практически сразу после эскалации конфликта. И, как это обычно бывает, со стороны "цивилизованного" Запада никаких санкций не последовало. Дежурные заявления, как будто ничего не произошло, - сказал глава государства. - К сожалению, мы вернулись во времена, когда военная сила стала главным аргументом при выстраивании межгосударственных отношений".



Что касается проекта новой Военной доктрины, то в нем в полном объеме учтены происходящие кардинальные изменения в военно-политической обстановке, новые военные опасности. Обновлены и подходы к определению характера современных военных конфликтов в интересах выработки адекватных мер реагирования для вооруженной защиты страны.



Президент напомнил, что в прошлом году по итогам заседания Совбеза, где в целом был одобрен проект Концепции нацбезопасности, ставилась задача неформально подойти к подготовке новой концепции и вынести ее на широкое общественное обсуждение с привлечением представителей научного и экспертного сообществ, средств массовой информации. Глава государства поручал обстоятельно обсудить этот документ, спросить мнение людей. "Ведь обеспечение национальной безопасности - это наша общая задача, каждого гражданина Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.



В этой связи глава государства поинтересовался, какой конкретный результат получен от общественного обсуждения концепции.



Проект новой редакции Концепции национальной безопасности был одобрен в феврале 2023 года на заседании Совбеза. Тогда глава государства поручил провести общественное обсуждение этого важнейшего документа, прежде чем вынести его на утверждение Всебелорусского народного собрания.



В течение года было организовано 70 дискуссионных площадок во всех регионах страны, в государственных органах и организациях, трудовых коллективах, учебных заведениях, профсоюзных и общественных объединениях с привлечением представителей научного и экспертного сообщества, основных религиозных конфессий, субъектов гражданского общества.



На заседании Совбеза 16 января главе государства будут доложены конкретные предложения, которые по результатам общественного обсуждения планируется включить в обновленную концепцию. Они касаются прежде всего дополнительной защиты института традиционной семьи, повышения уровня социальной ответственности бизнеса, преодоления диспропорций регионального развития, конкретизации перечня сил обеспечения национальной безопасности, используемого понятийного аппарата, порядка утверждения системы индикативной оценки состояния нацбезопасности.



Решение о разработке проекта новой Военной доктрины было принято после одобрения новой редакции Концепции нацбезопасности в феврале 2023 года. Новая Военная доктрина не предусматривает кардинальной ревизии положений военной политики государства, актуальные положения остались неизменными, сохранен ее оборонительный характер.



Документ носит публичный, открытый характер, является системным, методологическим, конкретным, соответствующим современным реалиям. При этом акценты сделаны на такие национальные ценности, как мир, стабильность, безопасность.



В новой Военной доктрине раскрыто содержание военной политики нашей страны. В частности, подчеркивается, что Беларусь - миролюбивая страна, никому не угрожает. Но попытки вмешательства во внутренние дела, а тем более угроза применения военной силы или агрессия будут пресекаться с использованием всего потенциала государства.



После одобрения Советом безопасности проекты новой Концепции нацбезопасности и Военной доктрины будут вынесены на утверждение Всебелорусского народного собрания.