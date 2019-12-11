Обновленный парламент выбрал руководство комиссий

Сегодня обновленный парламент оформлялся организационно - выбирали кураторов для каждой профильной комиссии. Их всего 14. Те, кто получил новые портфели, теперь отвечает за определенное направление - бюджет и финансы, аграрную и экономическую политику, национальную безопасность, науку, образование. Рассмотрения уже ждут около 30 законопроектов. Депутаты планируют подкорректировать Налоговый кодекс, совершенствовать банковское законодательство, внести правки в закон о партиях и комплексно переработать Кодекс о культуре. Но до апреля это детальная проработка во вновь сформированных комиссиях. Итоговые за или против будут приниматься на весенней сессии.



О первых заявлениях из Овального зала наш корреспондент Светлана Лукьянюк.



Количество парламентских комиссий не меняли. Их 14, как и в предыдущем созыве. Сегодня Палата представителей определялась, кто же будет ими руководить. Выбирали по личным и деловым качествам. Важно и умение общаться с людьми, компетентность и работоспособность. Кандидатуры выдвигали в Овальном зале, после небольшое выступление от самого претендента, как он видит себя в новой роли, что нового готов привнести в законотворческий процесс. А после весь депутатский корпус голосовал тайно за предложенных кандидатов.







Более трех часов длилось выдвижение. Несмотря на то что это только второе заседание 7 созыва, в пятницу выбрали спикера и вице-спикера, депутаты уже успели познакомиться и определиться по кураторам комиссий. 4 из них будут в женских руках. У Светланы Любецкой, опытного юриста, судьи Верховного суда, по законодательству и судебно-правовым вопросам. Это про нее коллеги говорят: красивая женщина, но с мужским характером. В отстаивании буквы закона это кстати. Все финансовые вопросы отныне у Людмилы Нижевич, в прошлом созыве она была заместителем председателя этой комиссии. И просчитывала наши доходы и расходы на будущий год.







Увеличение доли малого бизнеса в поле зрения экономических комиссий

Экономику отдали в мужские руки. Парламентарии со стажем депутатства в 6-м созыве готовы продвигать свои инициативы, где во главу угла ставится конкуренция и создание равных условий для работы эффективных производствгосударственных и частных. И повышения конкурентоспособности на внешних рынках.Парламентская дипломатия как эффективный механизм продвижения интересов и инициатив Беларуси в международных организациях по важным вопросам и торговым, и военно-политическим. Это эффективная площадка. И здесь руль доверили опытному дипломату Андрею Савиных. Он был нашим послом в Турции и пресс-секретарем белорусского МИДа.





Национальная безопасность как фактор стабильности в обществе

Экс-глава Вооруженных Сил Беларуси Олег Белоконев в парламенте будет отвечать за всю национальную безопасность. Говорит, что его комиссия будет плотно работать с коллегами и из других. Ведь работа реального сектора и сильная социальная поддержка невозможна без стабильности.





В Палате представителей сегодня 30 законопроектов

Сегодня в Палате представителей уже около 30 законопроектов. Но депутаты основательно возьмутся за доработку уже в следующем году. Оживленные дискуссии будут как раз в постоянных комиссиях. О том, что парламент должен стать центром прогрессивного законотворчества, говорил и Президент, встречаясь с 6-м и 7-м созывами. И здесь главное, чтобы учитывались и потребности людей, и механизмы просчитывались на годы вперед. Смотреть масштабнее на ситуацию в стране - национальные интересы, молодежь и социальная защита - все это на плечах обладателей депутатского мандата.





Социальную политику подкрепят новыми законопроектами

Вопросы социальные - самые обсуждаемые в обществе. И это понятно, касаются всех. И здесь женский взгляд нужен, посчитали депутаты. Людмила Макарина-Кибак сохраняет за собой кресло председателя комиссии по здравоохранению. А вот от коллег ждет нового взгляда и предложений. Активность здесь только приветствуется. И многие подсказки можно получить на встречах с избирателями.





19 декабря депутаты определятся, в какой комиссии работать