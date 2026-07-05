Образование, техника и ноу-хау: в каких сферах Беларусь может стать долгосрочным партнером Индонезии

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Беларусь и Индонезия развивают долгосрочное сотрудничество, постепенно переходя от простых поставок продукции к созданию совместных производств. Об этом заявила заведующая кафедрой экономического факультета БГУ, кандидат экономических наук Екатерина Господарик в "Актуальном интервью".

По ее словам, страны Юго-Восточной Азии, в том числе Индонезия, ценят именно долгосрочный характер взаимодействия. "И им очень импонирует в Беларуси, что у нее долгосрочное сотрудничество", - подчеркнула Екатерина Господарик.

Она отметила, что создание совместных производств выгодно обеим сторонам. "Конечно же, создание совместных производств выгодно не только для Беларуси, которая может предоставить свои какие-то ноу-хау, разработки в различных сферах, в той же сельскохозяйственной технике, фармацевтике", - сказала эксперт.

Екатерина Господарик:

"Хотелось бы отметить, что если в первые годы сотрудничества мы поставляли свою продукцию, то сегодня мы уже начинаем создавать совместные производства. Конечно же, Беларусь может поделиться своими компетенциями, например, в вопросах, как обслуживать технику, как ее разрабатывать, а для Индонезии на сегодняшний день это очень важно".

Особый интерес, по ее мнению, представляет сотрудничество в сфере производства аккумуляторов. "На сегодняшний день Индонезия очень хочет стать первой в экосистеме по созданию аккумуляторов, поскольку у них есть богатые запасы никеля. И наши разработки в этой сфере могут помочь им в данном производстве", - отметила она.

quote Конечно же, хотелось бы как сотруднику образования отметить наше качество образования. Мы им готовы делиться в различных отраслях, например, в медицине, в IT-сфере. Екатерина Господарик

"Мы заключаем договоры в образовании, поскольку есть потребность на обучение специалистов как там, на месте, так и с приездом к нам в страну", - заключила она.

Таким образом, по мнению эксперта, белорусско-индонезийское сотрудничество выходит на качественно новый уровень, предполагающий создание совместных производств и обмен компетенциями в ключевых отраслях экономики и образования.