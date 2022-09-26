Обширная союзная повестка и геополитическая ситуация - главные темы переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина

Это главные темы переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина. Наш Президент находится с рабочим визитом в России. Главы государств регулярно проводят встречи - сверяют часы по ключевым вопросам белорусско-российского сотрудничества, а также по международной обстановке. Лидеры совсем недавно виделись в Самарканде, но договорились, учитывая объем двусторонних отношений, пообщаться с глазу на глаз.

А. Лукашенко: Беларуси с Россией предрекали гибель, но мы работаем успешно, никакого страха нет

"Мы очень много говорим о том, как будем дальше жить, перспективы наши. Я проанализировал все поручения, которые Вы давали правительству, я - в Беларуси. У нас срывов практически нет. Развитие нашей экономики и вообще существование наших государств изменилось резко даже за три последних месяца. Нам предсказывали крах, гибель и так далее. Но жизнь многообразна: мы кому-то нужны, нам кто-то нужен. И мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают, с которыми мы работаем и продвигаем нашу экономику", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что особую благодарность надо выразить гражданам, которые в этот период поддерживают свои страны. "Все-таки непростой период. Мир вообще перевернулся. Люди понимают. Есть разные люди: и здесь, и там хватает их. Мы их видим. И, слава богу, может быть. Вот есть некий водораздел и критерий (у нас в 2020 году, в России сейчас), который показывает, кто есть кто.

Живем на "геополитическом изломе". В это непростое время действительно все поступки как на ладони. Наш Президент высказался о тех, кто сбежал из России, услышав о мобилизации. Инсинуаций на эту тему хватает и у нас, и в России.

“У нас мобилизацией пугают, здесь кто-то побежал за границу. Слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Хорошо, пусть убежали 30 тысяч, ну, 50 тысяч. А если бы они здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Пусть бегут. Я не знаю, как Вы к этому относитесь, а я особо не переживал, когда в 2020 году несколько тысяч выехали", - отметил Александр Лукашенко. Сейчас, по словам Президента, большинство уехавших белорусов просится назад. "И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать: или пусть едут сюда, или пусть кормятся там на вольных хлебах. Так поступать нельзя. Можно, в конце концов, договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке, как это было в большевистскую революцию и после нее. Ситуация ведь не та”.

Запад не прекращает санкционное давление на Минск и Москву. На этом сложном внешнем фоне Беларусь и Россия усилили совместную работу по импортозамещению. Даны соответствующие поручения правительству. В проработке более полутора десятков совместных проектов наших производителей. Продвигаться по единой промышленной политике, укреплять региональные связи, усиливать кооперацию, выходить на новые рынки, вместе работать над тем, чтобы нивелировать влияние санкций и улучшать свою экономику. Именно на этом сегодня сосредоточены Беларусь и Россия.

В. Путин: У нас есть конкретные планы по ряду направлений

Я очень рад, что Вы нашли время для того, чтобы приехать и поговорить по всем вопросам. Очень много вопросов. Они касаются и ситуации в регионе, не менее важны вопросы экономического характера по ряду направлений, которые мы обговаривали раньше. Это вопросы, связанные с нашими планами в области химии, продовольствия, удобрений.

Президент России констатировал, что Западом до сих пор блокируются поставки белорусских удобрений на мировые рынки. "Очень странно, потому что мировые рынки, особенно в развивающихся странах, крайне нуждаются в этой продукции", - подчеркнул глава государства. "У нас есть конкретные планы по ряду направлений, по ряду крупных проектов. В целом правительство подготовило эти проекты для реализации. Все это и обсудим”.

“Мы изменились за эти три месяца значительно. Мы увидели, что можем жить и существовать нормально. Вы очень правильно повторили эти пункты наших договоренностей. У нас импортозамещение нормально получается. И на своих самолетах будем летать. И на военных, и на гражданских (на военных мы и так летаем). И на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет. Европа, если она отшумела (я про тех за океаном не говорю), пусть они думают. Я им уже три раза сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. Не хотят - не надо", - сказал Александр Лукашенко. "С уважением должны к нам относиться", - заметил Владимир Путин.





Лукашенко отметил: "А без этого мы с ними вообще разговаривать… Мы, славяне, с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет. Не говоря о Беларуси. Россия - гигантская страна, какие могут быть унижения? Мы же помним, как там, в Америке, начиная с предыдущего президента: "Мы - исключение". Корону на голову надел - "мы миром будем управлять". Это продолжается и сейчас. Нельзя так относиться к людям". "Кто хочет с нами в мире жить и уважать нас - мы открыты, и вы тоже. Вы тем более. Вы об этом постоянно говорите. Мы готовы к этому. Но унижения никто не потерпит. У русских людей никогда этого не было. И никто не позволит, ни один русский человек, ни одному президенту, в том числе и Президенту Путину, не следовать этой линии. Вот вся экономика и политика.”