Обстановка неформальная, но повестка самая серьезная. Президенты Беларуси и России продолжают переговоры на Валааме

К сожалению, нашу цивилизацию Запад коллективный не воспринимает как полноценную. Россиян и белорусов они воспринимают не как народ с собственной историей, а как объект для колонизации. Именно с этим связано постоянно нарастающее число и качество рестрикций, различных форм давления, гибридных войн против наших государств. Они не признают за нами право на суверенитет и на выбор образа жизни и культуру. Естественно, в этих условиях мы объединяем свои усилия. Мы помним, что за последние два года, когда давление на нас качественно возрастало, наш союз, наше сотрудничество становилось лишь крепче. И опыт показывает, что мы победим. Наши народы, наша цивилизация сталкивалась с более серьезными вызовами. И во время Второй мировой войны, когда речь шла о самом физическом выживании нашей цивилизации. Мы победили тогда, победим и сейчас.

Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам