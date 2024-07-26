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Обстановка неформальная, но повестка самая серьезная. Президенты Беларуси и России продолжают переговоры на Валааме
Продолжается рабочий визит Президента Беларуси в Россию. И сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжили переговоры на Валааме.
Обстановка неформальная, но повестка самая серьезная. Большей частью главы государств общаются за закрытыми дверями один на один. (И вчера, и сегодня).
Переговоры президентов Беларуси и России на Валааме
Уже дважды эти места с особой атмосферой становились площадкой для переговоров. Так что можно сказать - традиция. И хоть выглядят лидеры достаточно неформально (без галстуков), темы для обсуждения самые серьезные. Это актуальные вопросы развития белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, региональная безопасность и, конечно же, международная тематика.
Конечно, каждая встреча и переговоры лидеров вызывают широкий резонанс. Александр Лукашенко и Владимир Путин - единственные из мировых лидеров, кто видятся так часто. Накануне также президенты посетили местные православные святыни. Спокойная обстановка Валаама располагает к доверительному общению.
Эксперты о белорусско-российском сотрудничестве
Место встречи подразумевает, что, конечно, речь идет о сущностных вопросах, о вопросах развития наших ценностей, нашей цивилизации, духовности, наших обществ с учетом того места, которое было принято для подобного рода встречи. А в целом нужно сказать, что президенты двух стран общаются регулярно. Пожалуй, это самые регулярные в современной практике политических отношений, международных отношений встречи. Что неслучайно, это демонстрирует тот характер доверительных отношений, тот уровень взаимного интереса двух стран, уровень интеграции, в котором находятся наши страны. Конечно, и для России Беларусь, и для Беларуси Россия - это ключевой фактор международных отношений.
К сожалению, нашу цивилизацию Запад коллективный не воспринимает как полноценную. Россиян и белорусов они воспринимают не как народ с собственной историей, а как объект для колонизации. Именно с этим связано постоянно нарастающее число и качество рестрикций, различных форм давления, гибридных войн против наших государств. Они не признают за нами право на суверенитет и на выбор образа жизни и культуру. Естественно, в этих условиях мы объединяем свои усилия. Мы помним, что за последние два года, когда давление на нас качественно возрастало, наш союз, наше сотрудничество становилось лишь крепче. И опыт показывает, что мы победим. Наши народы, наша цивилизация сталкивалась с более серьезными вызовами. И во время Второй мировой войны, когда речь шла о самом физическом выживании нашей цивилизации. Мы победили тогда, победим и сейчас.
Союзная повестка
Сегодня союзная повестка имеет крепкий межрегиональный фундамент. Страны реализуют ряд совместных проектов - от экономики до космоса. Существенный прорыв государства сделали в противостоянии санкционному давлению. Заместили многие продукты и товары своими технологиями и компетенциями. Многие проекты получили и продолжают получать развитие по итогам переговоров на высшем уровне. В последнее время мы существенно усилили взаимодействие в промышленной кооперации, микроэлектронике, инфраструктурных проектах и по линии обеспечения безопасности.
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