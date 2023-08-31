Обстановка в мире и у границ Беларуси, отношения с соседями, реакция на вызовы со стороны Запада - Лукашенко собрал заседание Совбеза

Беларусь готова к нормальным отношениям с соседями, но не приемлет необоснованных претензий от Польши и стран Балтии об "агрессии" со стороны официального Минска. Тему сегодня обсудили во Дворце Независимости на заседании Совета безопасности.

Напряженная обстановка в мире и непосредственно у белорусских границ заставляет держать руку на пульсе. Только в апреле Варшава отказалась от международных актов в сфере контроля вооружения, добавив в стране иностранного контингента.

НАТО продолжает продвигать политику расширения

"Страны НАТО настойчиво продвигают политику своего расширения, наращивают военное присутствие вокруг Беларуси, постоянно проводят провокационные учения на наших границах да и другие действия. Уже дошло до нарушения государственной границы военнослужащими. Ну, это мы сегодня уточним. Свои действия они оправдывают некими угрозами, якобы исходящими с территории Беларуси. Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может", - добавил Александр Лукашенко. Он констатировал, что руководство этих стран также нагнетает истерию по поводу присутствия на территории Беларуси сотрудников частной военной компании "Вагнер". "Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования, - заметил он. - Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованные и глупые требования (даже не просьбы и предложения, а требования)".

К тому же в апреле Варшава уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении нашей страны, который фактически является последним юридически обязывающим международным актом в сфере контроля над вооружениями. "Это уже опасный шаг", - сказал белорусский лидер.

Беларусь пригласила Польшу в качестве наблюдателей на учения ОДКБ под Брестом

По словам Президента, Беларусь всегда готова к восстановлению добрых отношений с соседями, но пока взаимопонимания нет. В подтверждение своих намерений Минск пригласил представителей Польши в качестве наблюдателей на учения ОДКБ "Боевое братство - 2023", которые завтра начнутся на Брестском полигоне.

Учения больше носят штабной характер и проводятся исключительно на плановой основе. "Их можно посмотреть на 10 лет вперед", - подчеркнул Виктор Хренин, министр обороны Беларуси.

Что касается так называемого волнения по поводу предстоящих в Беларуси учений, то тем самым оппоненты просто преследуют свои цели, уверен Хренин.

Данные учения носят исключительно характер слаживания структуры ОДКБ. Мы провели, особенно по участию в миссии в Казахстане, ряд согласительных совещаний, видели некоторую проблематику совместимости наших войск, внесли соответствующие изменения в документы. Сейчас на этих учениях они будут и отрабатываться, и апробироваться. Все это будет проходить в основном на картах. Тот контингент, который к нам прибыл, он совершенно малочислен. Виктор Хренин, министр обороны Беларуси

"Все задекларировано, показано, сколько участников, на каких полигонах проходят данные учения. Мы учим своих военнослужащих, готовим свою армию реагировать на возможные риски и вызовы", - заявил министр.

Такие учения открыты и для военных атташе, присутствующих в стране, что еще раз подчеркивает понятный характер белорусской военной доктрины - поддержание международного мира и безопасности.

А. Вольфович: Безвизовый режим - белорусский шенген для Европы





Абсолютно не вырабатывались какие-то чрезвычайные меры, связанные с какой-то другой, какой-то определенной ситуацией, хотя ситуация заставляет нас быть постоянно бдительными, что ли. Еще раз повторюсь и Президент это повторял, наша страна - это миролюбивая страна, мы выставляем миролюбивые инициативы, особенно направленные на добрососедские отношения с сопредельными странами. Соседей, как Президент повторяет, не выбирают, они от бога, и сегодня это было сказано. В том числе безвизовый режим посещения нашей страны со стороны Польши, со стороны стран Прибалтики - это своего рода белорусский шенген по отношению к Европе. Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси

Абсолютно не вырабатывались чрезвычайные меры.